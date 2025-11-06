Tu cum stai cu greutatea corporală? Medicul Alina Onofriescu în matinalul Radio România Iași
Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2025, 10:28
Omul care aduce vestea
Obezitatea, afecțiune cronică, poate fi tratată și printr-un stil de viață sănătos.
Medicul primar Alina Onofriescu ne-a explicat în Bună Dimineața cu Adina Șuhan, pașii spre o greutate normală. Printre recomandări – trei mese principale și două gustări.