Tenorul ŞTEFAN von KORCH revine la Opera Naţională din Iaşi în “Văduva veselă 2.0”, pe 6 şi 7 februarie 2026. Tenorul Ștefan von Korch cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 05.02.2026.

Tenorul ŞTEFAN von KORCH revine la Opera Naţională din Iaşi în “Văduva veselă 2.0”, pe 6 şi 7 februarie 2026. După un an cu prezenţe constante pe scene din ţară dar şi de peste hotare, tenorul Ştefan von Korch revine la Opera Naţională din Iaşi, în opereta “Văduva veselă 2.0,” în rolul Camille de Jolidon, personaj şarmant şi romantic pe care l-a interpretat şi în montarea din 2016 a îndrăgitei lucrări. Ambele montări poartă emblematica semnătură regizorală a maestrului Andrei Şerban, despre care tenorul Ştefan von Korch spune că “are harul de a scoate din fiecare ce are mai bun, de a face ca fiecare să se autodepăşească.”

Spectacolul “Văduva veselă 2.0” se situează la linia de demarcaţie dintre operetă şi musical.

Varianta regizorală curentă este o fascinantă oglindă a vremurilor noastre prin dialoguri şi relaţia dintre personaje iar tema iubirii sincere rămâne elementul care creează puntea de legătură cu libretul original.

Muzica lui Franz Lehár este pusă în valoare de momente coregrafice spectaculoase, scenografie captivantă şi schimburi de replici pe cât de actuale pe atât de amuzante.

În spectacolele programate pe 6 şi 7 februarie, alături de tenorul Ştefan von Korch, publicul îi va mai aplauda pe: Nicoleta Maier – soprană, Ana Cernicova – soprană, Diana Ionescu – soprană, Andrei Lazăr – tenor, Cosmin Marcovici – tenor, Andrei Yvan bas şi alţii

Tenorul Ştefan von Korch a afirmat recent: “mă bucură oportunitatea de a fi din nou prezent în faţa publicului ieşean, pe care îl simt mereu îndrăgostit de arta lirică. “

Tenorul Ştefan von Korch este binecunoscut publicului din inima Moldovei, pe care l-a mai încântat pe scena Operei ieşene în “Rigoletto,” “Don Pasquale,” “Bărbierul din Sevilla,” dar şi din prima versiune a operetei “Văduva veselă,” semnată tot de maestrul Andrei Şerban în 2016 şi din numeroase reprezentaţii precedente cu “Văduva veselă 2.0.”

** Ştefan von Korch – Tenor **

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova.

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch va fi prezent în luna februarie pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,” în regia lui Andrei Şerban.

În 2025 a fost singurul solist român în concertele de mare tradiţie “Los Tres Tenores, ” din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în “Concert la Curtea Imperială,” a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu “Carmina Burana”, lucrarea sa „semnătură,” în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania .

Este vocea inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă.

Graţie manierei de interpretare acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei “I Puritani,” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, la Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara.

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: “I Puritani” şi “La Sonnambula,” ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică “Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană “Traiano in Dacia.”

În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, “Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Longesangt” de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava.

Sursă: Ruxia Șandru, PR.

Sursă: Ruxia Șandru, PR.