Teatrul Municipal "Matei Vișniec" din Suceava. 10 ani – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (03.12.2025)

Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” din Suceava. 10 ani – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (03.12.2025)

Publicat de alexaciobanitei, 3 decembrie 2025, 12:53


În anul 1984, Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” din Iași inaugura ”Secția Suceava” – un teatru în miniatură care avea să aducă pentru o vreme genul dramatic profesionist în orașul bucovinean. Anul 1990 însemna, din păcate, închiderea acelei secții a Naționalului ieșean și oprirea unui drum cultural de care sucevenii aveau nevoie.
Timpurile nu au fost proprice activității teatrale la Suceava. Totuși, voința de fier a unor intelectuali, printre care ar trebui menționată și regretata scriitoare Carmen Veronica Steiciuc, a dus, în urmă cu 10 ani, la înființarea unui teatru profesionist în localitate. Matei Vișniec, cel mai tradus și jucat dramaturg român în viață, născut la Rădăuții Sucevei, și-a împrumutat numele.

În prezent, Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” din Suceava ocupă un loc vizibil pe harta culturală a României, instituția întreprinzând de-a lungul timpului și câteva turnee internaționale, cel mai important fiind la Avignon, în Franța, o ”Mecca” a teatrului contemporan.

S-au împlinit 10 ani de când acest teatru sucevean există și are o activitate neîntreruptă. Miercuri, 3 decembrie, începând cu ora 21.03, Alex Aciobăniței, realizatorul emisiunii SPECTACOLUL ARTEI, vă invită să ascultați dialogurile sale cu persoane implicate în destinul acestei tinere instituții: Matei Vișniec (scriitor și jurnalist de anvergură internațională), Alexandra Bandac (regizoare, actriță) și Adrian Păduraru (actor, regizor).

Adrian Păduraru este noul manager al Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” din Suceava.

(articol promo, audio, foto: Alex Aciobăniței)

