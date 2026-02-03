S-a lansat concursul de proiecte pentru tinerii din Arhiepiscopia Iașilor, ediția a III-a. Emanuel Buta, invitat în direct la Radio Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 februarie 2026, 10:38 / actualizat: 3 februarie 2026, 11:49

Omul care aduce vestea

S-a lansat concursul de proiecte pentru tinerii din Arhiepiscopia Iașilor, ediția a III-a

Mesajul departamentului:

Ieri, de Ziua Internațională a Tineretului Ortodox (2 februarie 2026), Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor a lansat cea de-a treia ediție a Concursului de Proiecte adresat tinerilor din Arhiepiscopia Iașilor.

Concursul se adresează tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Iașilor (județele Iași, Botoșani și Neamț). Tinerii, alături de preotul paroh, pot solicita finanțare pentru un proiect pe care ei îl scriu și îl implementează în comunitatea lor. Suma maximă pe care o poate solicita un grup de tineri dintr-o parohie este de 10.000 lei, fiind încurajată și contribuția proprie la fiecare proiect.

Emanuel Buta, director de programe Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor:

(Radio Iași/ Adina Șuhan)