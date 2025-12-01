Românii din țară și din diaspora, împreună la Radio România Iași!

#StareaEducației (INTERVIU) Cosmin Florea, profesor de istorie, creatorul platformei ”Ora de Istorie”: ”La noi în țară, istoria nu este tratată serios. Este văzută ca o disciplină de mână a doua și apoi ne mirăm de ce tinerii cad pradă teoriilor conspiraționiste.”

Istoria nu trebuie să fie doar despre date și evenimente memorate, ci despre povești, oameni și lecții care ne inspiră. Cu această viziune s-a...