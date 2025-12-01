Românii din țară și din diaspora, împreună la Radio România Iași!

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 1 decembrie 2025, 10:20 / actualizat: 1 decembrie 2025, 12:08


FOTO: Georgiana Smirnov

România noastră fabuloasă sărbătorește astăzi, 1 decembrie 2025, de Ziua Națională!

În matinal cu Adina Șuhan s-au auzit vocile românilor din țară și din străinătate.

Povestea sărbătorii, pe frecvențele Radio România Iași, aici:

Preotul Liviu Mihăilă, președintele Asociației ”Fălticeni Cultural”, Falticeni, judetul Suceava:

De la Focșani, jud. Vrancea, ghidul de turism Florin Daniel Sima:

Mesajul managerului Radio România Iași, Claudia Iacob Crăcăleanu:

În direct de pe Rarău, din Bucovina a fost Cezar Aniței:

FOTO Cezar Aniței

Georgiana Smirnov din diaspora Marea Britanie, Derby, Asociația RO COMMUNITY LINK C.I.C

Podul din Brisbane, Australia, a fost luminat în culorile tricolorului.

Foto: Mariana Munteanu, Brisbane, Australia, 2025

Foto: Mariana Munteanu, Brisbane, Australia, 2025

 

