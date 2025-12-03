Publicul urcă pe scenă la spectacolul „Căpșuni de zăpadă”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 3 decembrie 2025, 09:39

La Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, joi, 4 decembrie 2025, de la ora 19:00 are loc spectacolului „Căpșuni de zăpadă” de Petro Ionescu, regia Cosmin Panaite.

Regizorul, Cosmin Panaite, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

CĂPȘUNI DE ZĂPADĂ

„Căpșuni de zăpadă” de Petro Ionescu, regia Cosmin Panaite reprezintă o premieră absolută fiind prima montare a textului într-un teatru. Noutatea acestui spectacol este că se joacă cu publicul pe scenă, foarte aproape de actori, fapt care va intensifica emoţiile şi senzaţiile tuturor participanţilor.

Spectacolul ne prezintă povestea a 5 foști colegi și colege de liceu care se reîntâlnesc, după aproape 20 de ani de la terminarea studiilor, la înmormântarea profesoarei lor de biologie – o prezență foarte importantă pentru numeroase generații de liceeni. Pe fondul revederii după foarte mulți ani, această înmormântare devine un prilej pentru aceștia de a reflecta asupra propriilor lor vieți, dar și un declanșator pentru personaje de a aluneca în lumea lor interioară, plină de amintiri, proiecții și de fantezii, jonglând mereu între planul realist și unul absurd, imaginar.

Cosmin Panaite, regizorul spectacolului „Căpșuni de zăpadă” ne prezintă viziunea sa astfel: „Când am citit textul lui Petro, am regăsit alinarea pe care am simţit-o când am descoperit muzica trupei The Smiths. Că nu sunt singur în toată această neliniştire. De acolo aici, Mihai a făcut ca laboratorul de biologie să devină laboratorul de teatru unde, alături de Ovidiu şi Andreea, le-am propus colegilor mei actori să jongleze cu diverse instanţe performative, în care să îşi regăsească propriile incertitudini. Suntem nişte contradicţii umblătoare sub semnul impermanenţei. Explorând teritorii pe care credeau că le cunosc. There is a light that never goes out.”

Căpșuni de Zăpadă, de Petro Ionescu

Regie artistică: Cosmin Panaite
Scenografie, concept video și light design: Mihai Păcurar
Mișcare scenică: Andreea Belu
Sound design: Paul-Ovidiu Cosovanu
Afiș: George Roșu
Distribuție: Cătălin Ștefan Mîndru, Horia Andrei Butnaru, Diana Lazăr, Delu Lucaci, Cristina Florea
Recomandare de vârstă: 14+

Biletele sunt puse în vânzare la casieria teatrului și online, pe https://www.bilet.ro/eveniment/capsuni-de-zapada-14978-54838

