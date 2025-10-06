Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Provocare pentru studenți de la Leaders Explore! Daria Roman, project assistant Fundația Leaders, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Provocare pentru studenți de la Leaders Explore! Daria Roman, project assistant Fundația Leaders, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Provocare pentru studenți de la Leaders Explore! Daria Roman, project assistant Fundația Leaders, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 octombrie 2025, 09:49

Cauți contextul în care să-ți dezvolți abilitățile de leadership, lucru în echipă și colaborare necesare unui student? Fundația Leaders te cheamă să vă cunoașteți!

Mesajul echipei:

În programul Leaders Explore Studenți Iași powered by Conduent, fiecare participant pornește într-o călătorie de autocunoaștere continuă. ��

Vei avea oportunitatea de a-ți descoperi valorile și stilul de comunicare și vei lucra în echipă ���� în cadrul unei experiențe practice de implementare a unui proiect în comunitatea locală. Pe parcurs, vei afla fundamentele managementului energiei și gestionării emoțiilor, te vei inspira din poveștile celor care au reușit să depășească provocări și vei începe să privești spre viitor cu încredere. La final, în cadrul Ceremoniei de Absolvire✨ vom celebra nu doar rezultatele, ci și transformarea personală și profesională.

Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate! Accesează leaders.ro/iasi, înscrie-te până pe ��️18 octombrie și dă start călătoriei tale de leadership!

Daria Roman, project assistant Fundația Leaders, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Etichete:
Suntem activi și împlicați în comunitatea noastră, proiect al Asociației Pro Roma – subiect al emisiunii Viața Romilor de luni, 6 OCTOMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban
Emisiuni luni, 6 octombrie 2025, 09:27

Suntem activi și împlicați în comunitatea noastră, proiect al Asociației Pro Roma – subiect al emisiunii Viața Romilor de luni, 6 OCTOMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban

La invitația doamnei Margareta Herțanu, președinte al Asociației Pro Roma, zilele trecute am ajuns în Comunitatea Romilor din comuna Lungani,...

Suntem activi și împlicați în comunitatea noastră, proiect al Asociației Pro Roma – subiect al emisiunii Viața Romilor de luni, 6 OCTOMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban
(V)Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, ediția a VI-a
Emisiuni sâmbătă, 4 octombrie 2025, 09:28

(V)Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, ediția a VI-a

La Iași, în perioada 4–5 septembrie 2025, s-a desfășurat Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, manifestare aflată la...

(V)Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, ediția a VI-a
#StareaEducației (INTERVIU)”Connected 3.2” – evenimentul dedicat profesorilor, părinților și elevilor în care se vorbește deschis despre educație, pe 18 octombrie, la Iași. Anamaria Ghiban, co-fondatoare Asociația PISC: ”Ceea ce lipsește din dialogul educațional actual este încrederea, iar aceasta se construiește prin conexiune.”
Emisiuni vineri, 3 octombrie 2025, 15:49

#StareaEducației (INTERVIU)”Connected 3.2” – evenimentul dedicat profesorilor, părinților și elevilor în care se vorbește deschis despre educație, pe 18 octombrie, la Iași. Anamaria Ghiban, co-fondatoare Asociația PISC: ”Ceea ce lipsește din dialogul educațional actual este încrederea, iar aceasta se construiește prin conexiune.”

 Într-o lume educațională tot mai complexă, în care tehnologia, inteligența artificială și noile generații pun la încercare modelele...

#StareaEducației (INTERVIU)”Connected 3.2” – evenimentul dedicat profesorilor, părinților și elevilor în care se vorbește deschis despre educație, pe 18 octombrie, la Iași. Anamaria Ghiban, co-fondatoare Asociația PISC: ”Ceea ce lipsește din dialogul educațional actual este încrederea, iar aceasta se construiește prin conexiune.”
Atenție șoferi, nu încercați să păcăliți fiola! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 03.10.2025.
Emisiuni vineri, 3 octombrie 2025, 13:15

Atenție șoferi, nu încercați să păcăliți fiola! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 03.10.2025.

  𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫t𝐚𝐧𝐭: Pentru dispariția completă a alcoolului etilic din sânge, la o alcoolemie de 100 mg/dl ( 1 g°/00 ) sunt...

Atenție șoferi, nu încercați să păcăliți fiola! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 03.10.2025.
Emisiuni vineri, 3 octombrie 2025, 09:48

Cartea și filmul într-un continuu dialog intercultural – teme ale emisiunii de vineri, 3 OCTOMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural, relatăm de la două manifestări culturale. Prima a fost organizată în Chișinău, iar...

Cartea și filmul într-un continuu dialog intercultural – teme ale emisiunii de vineri, 3 OCTOMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni joi, 2 octombrie 2025, 20:53

(VIDEO) IMPERATIV: Rectificare bugetară sub semnul datoriilor

Prima rectificare bugetară a anului 2025, presiunile fiscale resimțite de mediul privat și semnalele de incertitudine transmise de investitorii...

(VIDEO) IMPERATIV: Rectificare bugetară sub semnul datoriilor
Emisiuni joi, 2 octombrie 2025, 19:07

Profesorul Cătălin Tănase, membru corespondent al Academiei Române, președintele Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii: „Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, chiar și în prezent, în aglomerația aceasta urbană, reprezintă un spațiu perfect de recreere pentru foarte mulți dintre cei care o vizitează”

Grădinile botanice, de multe ori, sunt considerate un bun dat pentru orașele în care se află. Deși discrete, spațiile, mai ales acum, capătă...

Profesorul Cătălin Tănase, membru corespondent al Academiei Române, președintele Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii: „Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, chiar și în prezent, în aglomerația aceasta urbană, reprezintă un spațiu perfect de recreere pentru foarte mulți dintre cei care o vizitează”
Emisiuni joi, 2 octombrie 2025, 14:00

#StareaEducației (INTERVIU) 130 de ani de excelență la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași – între tradiție, inovație și provocările prezentului. Camelia Gavrilă, directorul instituției: Păstrăm rigoarea educațională a înaintașilor, punem accentul pe studiu, dar trebuie să fim oameni ai timpului, avem o generație care trăiește sub semnul imaginii, al vitezei, al accesului la tehnologie, deci, evident, și demersul nostru didactic trebuie adaptat.”

Anul 2025 marchează un moment cu profundă încărcătură simbolică pentru Colegiul Național ”Costache Negruzzi” din Iași, celebrarea a 130...

#StareaEducației (INTERVIU) 130 de ani de excelență la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași – între tradiție, inovație și provocările prezentului. Camelia Gavrilă, directorul instituției: Păstrăm rigoarea educațională a înaintașilor, punem accentul pe studiu, dar trebuie să fim oameni ai timpului, avem o generație care trăiește sub semnul imaginii, al vitezei, al accesului la tehnologie, deci, evident, și demersul nostru didactic trebuie adaptat.”