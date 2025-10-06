Provocare pentru studenți de la Leaders Explore! Daria Roman, project assistant Fundația Leaders, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 octombrie 2025, 09:49

Cauți contextul în care să-ți dezvolți abilitățile de leadership, lucru în echipă și colaborare necesare unui student? Fundația Leaders te cheamă să vă cunoașteți!

Mesajul echipei:

În programul Leaders Explore Studenți Iași powered by Conduent, fiecare participant pornește într-o călătorie de autocunoaștere continuă. ��

Vei avea oportunitatea de a-ți descoperi valorile și stilul de comunicare și vei lucra în echipă ���� în cadrul unei experiențe practice de implementare a unui proiect în comunitatea locală. Pe parcurs, vei afla fundamentele managementului energiei și gestionării emoțiilor, te vei inspira din poveștile celor care au reușit să depășească provocări și vei începe să privești spre viitor cu încredere. La final, în cadrul Ceremoniei de Absolvire✨ vom celebra nu doar rezultatele, ci și transformarea personală și profesională.

Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate! Accesează leaders.ro/iasi, înscrie-te până pe ��️18 octombrie și dă start călătoriei tale de leadership!

Daria Roman, project assistant Fundația Leaders, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan: