(promo) Expoziția Internațională de Artă Naivă „Saloanele Moldovei” – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 16 APRILIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 16 aprilie 2026, 09:19

Stimați prieteni, în emisiunea de astăzi (h 21:03, RADIO IAȘI) relatăm de la Expoziția Internațională de Artă Naivă „Saloanele Moldovei”, ediția a XXXV-a.

Vernisajul expoziției s-a desfășurat, la Iași, în ziua de vineri, 3 aprilie 2026, începând cu ora 11, în Muzeul de Istorie a Moldovei din incinta Palatului Culturii din Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova”.

Tablourile expuse vor sta pe zimeze până la 3 mai 2026.

Concret, în deschiderea emisiunii stăm de vorbă cu doamna Ozana Dram, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași.

Apoi, invităm la dialog pe artiștii naivi: Marcela Istrate, Băcești, Vaslui; Gabriela Băloiu, Grumăzești, Neamț; Calistrat Robu, Iași; Costică Onuță, Vaslui și Ioan Măric din Bacău.

Imediat după, de la vernisajul Expoziției Internaționale de Artă Naivă „Saloanele Moldovei”, ediția a XXXV-a, difuzăm discursul Ioanei Repciuc, specialist în Filologie, de la Departamentul de Etnologie din cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași, cea care ne vorbește, concret și la obiect, despre fenomenul picturii naive și tainele acestuia.

În speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 16 APRILIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – http://myradioonline.ro/radio-iasi

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Centrul Județean al Culturii Tradiționale Iași (Facebook)