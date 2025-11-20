Popas în comuna suceveană ”Ciprian Porumbescu”! Dumitru Nimițean, edilul șef, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 20.11.2025.

Reabilitarea infrastructurii în comuna ”Ciprian Porumbescu”, județul Suceava și creșterea atractivității în plan turistic.

Publicat de mihaipohoata, 20 noiembrie 2025, 11:30



Invitația noastră adresată edilului șef Dumitru Nimițean este motivată de considerente ce țin de reliefarea aspectelor pozitive legate de comuna amintită.

Ce alte inițiative se materializează în zonă, ce proiecte anume,

care este situația absenteismului și mai ales a abandonului școlar, cât pereclitează procesul de învățământ?

Dumitru Nimițean, edilul șef al comunei sucevene ”Ciprian Porumbescu” vine cu detalii astăzi, joi, 20 noiembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Dumitru Nimițean, edilul șef al comunei sucevene ”Ciprian Porumbescu”.