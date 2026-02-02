Noaptea Cercetătorilor – proiectul SCIENCE4FUTURE-III, TUIASI. Cercetătorii Cătălin-Dumitrel Balan și Bogdan-Marian Tofănică, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

#StareaEducației (INTERVIU) Performanță istorică pentru dezbaterile școlare românești. Alexia Teodoru, elevă la Colegiul ”Garabet Ibrăileanu” din Iași, în top 10 vorbitori ai competiției: ” Trăim într-o societate tot mai polarizată. Dezbaterile ne învață să nu fim neapărat de acord, dar să știm să argumentăm, să ascultăm și să dialogăm.”

Dezbaterile școlare din România au atins, luna aceasta, un nou vârf de performanță internațională. La Campionatele Euroasiatice de Dezbateri...