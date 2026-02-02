Noaptea Cercetătorilor – proiectul SCIENCE4FUTURE-III, TUIASI. Cercetătorii Cătălin-Dumitrel Balan și Bogdan-Marian Tofănică, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Publicat de Gabriela Rotaru, 2 februarie 2026, 10:24
Noaptea Cercetătorilor – proiectul SCIENCE4FUTURE-III, TUIASI
Alfabetizare științifică pe înțelesul tuturor prin activități interactive și evenimente atractive pentru publicul larg.
Mesajul echipei:
„SCIENCE4FUTURE înseamnă știință trăită, nu doar prezentată — o punte între cercetători, școli, comunitate și viitor.”
Cercetătorii Cătălin-Dumitrel Bălan și Bogdan-Marian Tofănică, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan: