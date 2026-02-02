Noaptea Cercetătorilor – proiectul SCIENCE4FUTURE-III, TUIASI. Cercetătorii Cătălin-Dumitrel Balan și Bogdan-Marian Tofănică, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 2 februarie 2026, 10:24


Noaptea Cercetătorilor – proiectul SCIENCE4FUTURE-III, TUIASI

Alfabetizare științifică pe înțelesul tuturor prin activități interactive și evenimente atractive pentru publicul larg.

Mesajul echipei:

„SCIENCE4FUTURE înseamnă știință trăită, nu doar prezentată — o punte între cercetători, școli, comunitate și viitor.”

Cercetătorii Cătălin-Dumitrel Bălan și Bogdan-Marian Tofănică, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

 

Incubator Radio România Iași – Bine ai venit, Februarie!
Emisiuni luni, 2 februarie 2026, 09:48

31 ian. 2026, orele 18.00-20.00 Trioul cu pian Chloé, invitată Ionela Butu, la Univers Muzical cu Daniela Vlad
Emisiuni sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 17:48

Pericolul virusului Nipah! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.01 2026.
Emisiuni vineri, 30 ianuarie 2026, 11:14

#StareaEducației (INTERVIU) Dascălii amenință cu proteste și grevă generală. Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din Învăţământ Botoșani. ”Legea 141 a produs un dezastru în învățământ. Cred că ar trebui să avem un ministru care să nu urască angajații din acest domeniu.”/ Laviniu Lăcustă, liderul USLIP Iași: ”Foarte multe cadre didactice riscă să rămână cu catedre incomplete.”
Emisiuni vineri, 30 ianuarie 2026, 10:44

Emisiuni joi, 29 ianuarie 2026, 11:39

ITI „Țara de Sus” – un exemplu de cooperare teritorială și de utilizare inteligentă a fondurilor europene. Vasile Asandei, director general al Agenției Regionale de Dezvoltare Nord-Est cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 29.01.2026.

Emisiuni joi, 29 ianuarie 2026, 09:21

COBZA – din poveste prin practică în Patrimoniul Cultural Imaterial al UNESCO – temă a emisiunii Tradiții de joi, 29 IANUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Emisiuni miercuri, 28 ianuarie 2026, 12:18

Puls Juridic: Modificări legislative pentru persoanele cu dizabilități (Partea a II-a)

Emisiuni miercuri, 28 ianuarie 2026, 10:40

Provocările managementului cultural în lipsa unei legislații actualizate. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

