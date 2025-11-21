La Iași a început campania „Lumina pentru Crăciunul din inimile noastre” – o bursă pentru viitor

Publicat de Andreea Drilea, 21 noiembrie 2025, 10:05

Asociația „Cresc” lansează campania „Lumina pentru Crăciunul din inimile noastre”, prin care își propune să ofere 10 burse educaționale, în valoare de 400 de lei fiecare, copiilor din medii defavorizate – tineri care luptă zi de zi să își continue studiile și să își construiască un viitor.

Invitați în Bună Dimineața cu Adina Șuhan, Monica Coca, coordonator social în cadrul Departamentului Minorități al Arhiepiscopiei Iaşilor și Dan-Dumitru Zăhărescu, Departamentul Minorități al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei:

