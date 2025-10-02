(IV) Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, ediția a VI-a

Publicat de Andreea Drilea, 2 octombrie 2025, 09:03

La Iași, în perioada 4–5 septembrie 2025, s-a desfășurat Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, manifestare aflată la ediția a VI-a. Conferința s-a intitulat Din istoria orașului Iași: Oameni, Locuri, Instituții.

Evenimentul, devenit deja o tradiție în peisajul academic și cultural al Iașului, s-a desfășurat cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași în parteneriat cu Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Serviciul Județean al Arhivelor Naționale și Societatea de Medici și Naturaliști.

Conferința a reunit istorici, arheologi, filologi și muzeografi din întreaga țară, oferind publicului prezent un cadru de dezbatere științifică interdisciplinară.

În prima zi a manifestării, am asistat la prezentarea lucrării Grigore T. Popa – vocea modernizării și a autoanalizei Iașului interbelic.

Cercetarea a fost susținută de către domnul profesor Richard Constantinescu, directorul Centrului Cultural „I. I. Mironescu”, titularul disciplinei Istoria Medicinei, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”.

Lucrarea a fost susținută în programul secțiunii I a conferinței Din istoria orașului Iași: Oameni, Locuri, Instituții, secțiune intitulată Orașul Iași și oamenii săi. Prezentarea lucrării s-a desfășurat în incinta Muzeului Municipal „Regina Maria”, str. Zmeu, nr. 3.

Concret, în contextul temei pe care am amintit-o profesorul Constantinescu amintește de activitatea culturală a ilustrului medic Gr. T Popa, cu trimitere la Jurnalul unui SAVANT ROMÂN în AMERICA, cu o prefață semnată de către Dumitru Radu Popa, volum care a văzut lumina tiparului în anul 2014 la Editura Filos din București.

Grigore T. Popa, anatomist, profesor universitar și intelectual de prim-plan al României interbelice, a fost una dintre vocile cele mai influente care au promovat Iașul în epocă. Prin conferințele și textele sale, Popa a adus în atenția publică imaginea unui oraș cu un trecut prestigios, dar confruntat cu realități sociale și culturale dificile. În celebra conferință „Starea trecută și actuală a Iașului” (1931), el descria cu luciditate decăderea materială și morală a orașului, atrăgând atenția asupra indolenței, spiritului de provincie și mentalităților ce blocau inițiativa. În același timp, sublinia resursele intelectuale și tradiția culturală ce puteau face din Iași un pol de modernizare, a mai precizat domnul profesor Richard Constantinescu, directorul Centrului Cultural „I. I. Mironescu”, titularul disciplinei Istoria Medicinei, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”.

Din următoarea înregistrare pe care o postăm mai aflăm amănunte concrete despre viața culturală din perioada petrecută de Gr. T. Popa în târgul Iașului, cel care s-a implicat în viața cetății și a făcut foarte multe pentru aceasta. Popa nu era omul doar al vorbelor, ci al faptelor.

Aproape de final, profesorul Richard Constantinescu trage un semnal de alarmă în ceea ce privește preocuparea pe care ar trebui să o avem pentru memoria peronalităților (Gr. T. Popa, George Emil Palade, Panaite Zosin ș.a.) care și-au dedicat întreaga viață cercetării științifice și nu numai.

Referitor la informațiile pe care le-ați citit și ascultat, închei prin câteva fraze din volumul Jurnalul unui SAVANT ROMÂN în AMERICA: „Grigore T. Popa a fost un lider ale cărui spirit, forță, moralitate și discreție au făcut ca el să reprezinte o figură distinctă în panoplia universitarilor români. S-a remarcat încă din studenție ca o personalitate puternică și carismatică. Sociabilitatea, inteligența verbală și interpersonală, capacitatea de a rezolva eficient problemele au dus la impunerea sa în fruntea studenților. A fost secretar general, vicepreședinte și președinte al Centrului Studențesc Iași și a organizat congrese studențești, întruniri publice, greve, a inițiat moțiuni și a luat atitudine față de numeroase aspecte negative din societate. Având o cultură organizațională dezvoltată, a coagulat mase întregi de studenți în jurul ideii naționale pentru care a militat permanent”(p. 271).

Înregistrările postate le difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural (vineri, h 20:30), de pe toate frecvențele Radio România Iași (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM).

Ne auzim online – AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

AUDIO și TEXT: Dumitru ȘERBAN

FOTO: Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași (Facebook) și prof. Richard Constantinescu (Facebook)