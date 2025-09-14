Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » (INTERVIU) Marian Ionescu, la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (13.09.2025)

(INTERVIU) Marian Ionescu, la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (13.09.2025)

(INTERVIU) Marian Ionescu, la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (13.09.2025)

Publicat de cristinaspinu, 14 septembrie 2025, 13:00 / actualizat: 15 septembrie 2025, 5:57

La 30 de ani de la prima colaborare pe albumul „Atitudine”, lansat în 1994, Direcția 5 și Loredana revin cu o noua piesă : „2 Povești”, o colaborare de suflet, plină de sinceritate și intensitate. Single-ul vorbește despre iubirea matură, profundă și imperfectă, dar reală.

„2 Povești” este compusă de Marian Ionescu, pe versurile lui Dinu Olărașu.

Direcția 5 a luat naștere în 1991, Marian Ionescu fiind membru fondator și lider al trupei.

De-a lungul timpului, Direcția 5 a trecut prin mai multe schimbări de componență, dar și de stil muzical, păstrând totuși o linie generală de pop-rock melodic, cu influențe de soft rock și balade romantice.

Discografia formației este bogată, zecile de albume și sute de piese lansate care au cucerit publicul, indiferent de vârstă.

Direcția 5 este cunoscută și pentru numeroasele colaborări cu nume importante din industrie precum Lidia Buble, Delia, Andra sau Paula Seling.

Loredana, o artistă cu o carieră remarcabilă, care s-a reinventat în fiecare an și pentru fiecare generație, a abordat nenumărate genuri și stiluri, fie că a interpretat muzică pop, rock, populară, jazz, jamparale, blues sau musical.

Prin această noua piesă – „2 Povești”, Direcția 5 și Loredana readuc publicului esența colaborărilor lor: sinceritate, emoție și forța muzicii care unește generații.

Ascultați interviul realizat de Cristina Spînu cu Marian Ionescu la „Top 20 Radio Iași”, și urmăriți videoclipul piesei „2 Povești”!

Etichete:
Campania „Împreună pentru educație prin generozitate”. Adelina Târnoveanu, coordonator comunicare și PR, Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 16 septembrie 2025, 10:19

Campania „Împreună pentru educație prin generozitate”. Adelina Târnoveanu, coordonator comunicare și PR, Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială, în matinal cu Adina Șuhan

Campania „Împreună pentru educație prin generozitate”, în desfășurare în judetul Iasi. Mesajul organizatorilor: „Împreună...

Campania „Împreună pentru educație prin generozitate”. Adelina Târnoveanu, coordonator comunicare și PR, Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială, în matinal cu Adina Șuhan
Începe Bac-Fest! Adrian Jicu, managerul bibliotecii,  în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 16 septembrie 2025, 10:06

Începe Bac-Fest! Adrian Jicu, managerul bibliotecii,  în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Bacau – Începe Bac-Fest! Festivalul Național „George Bacovia”, organizat de Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău, cu finanțare...

Începe Bac-Fest! Adrian Jicu, managerul bibliotecii,  în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Proiect american de studiere a cetăților getice de la Stâncești, Botoșani. Alexandru Berzovan, cercetător științific la Institutul de Arheologie din Iași: „în epoca getică, spațiul dintre Carpați și Nistru este zona cea mai bogată în descoperiri; avem circa 130 de cetăți datate în această perioadă.” Emisiunea „Weekend cu prieteni” (14.09.2025)
Emisiuni luni, 15 septembrie 2025, 13:34

Proiect american de studiere a cetăților getice de la Stâncești, Botoșani. Alexandru Berzovan, cercetător științific la Institutul de Arheologie din Iași: „în epoca getică, spațiul dintre Carpați și Nistru este zona cea mai bogată în descoperiri; avem circa 130 de cetăți datate în această perioadă.” Emisiunea „Weekend cu prieteni” (14.09.2025)

Poate, pentru privirile celor care nu au exercițiu, anumite denivelări de teren, discontinuități în desfășurarea lină a reliefului nu spun...

Proiect american de studiere a cetăților getice de la Stâncești, Botoșani. Alexandru Berzovan, cercetător științific la Institutul de Arheologie din Iași: „în epoca getică, spațiul dintre Carpați și Nistru este zona cea mai bogată în descoperiri; avem circa 130 de cetăți datate în această perioadă.” Emisiunea „Weekend cu prieteni” (14.09.2025)
”Prietenii Bârnovei” – prietenii codrilor. Mihai Diac (”Codrii Iașilor”) cu Monica Conachi (”Prietenii Bârnovei”), la ”Pulsul Zilei” – 15.09.2025.
Emisiuni luni, 15 septembrie 2025, 10:10

”Prietenii Bârnovei” – prietenii codrilor. Mihai Diac (”Codrii Iașilor”) cu Monica Conachi (”Prietenii Bârnovei”), la ”Pulsul Zilei” – 15.09.2025.

Apropierea de natură a oamenilor din trecut. Exploatarea chibzuită a lemnului înainte de 1989. Asociația ”Prietenii Bârnovei”, un martor al...

”Prietenii Bârnovei” – prietenii codrilor. Mihai Diac (”Codrii Iașilor”) cu Monica Conachi (”Prietenii Bârnovei”), la ”Pulsul Zilei” – 15.09.2025.
Emisiuni luni, 15 septembrie 2025, 09:39

Ce le punem la pachet copiilor? Alina Epure, nutriționist, fondator Nutribalance, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Bună dimineața, soare! Ce le punem la pachet copiilor? Puștii noștri stau la școala, în unele cazuri, și 7 ore. Ce mănâncă în toată...

Ce le punem la pachet copiilor? Alina Epure, nutriționist, fondator Nutribalance, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni duminică, 14 septembrie 2025, 09:38

Romii – trecut și prezent – prin vocea sociologului francez Olivier Peyroux – temă a emisiunii Viața Romilor de luni, 15 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Într-o ediție trecută a emisiunii Viața Romilor, am difuzat un interviu cu sociologul francez Olivier Peyroux, dialog în conținutul căruia am...

Romii – trecut și prezent – prin vocea sociologului francez Olivier Peyroux – temă a emisiunii Viața Romilor de luni, 15 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni vineri, 12 septembrie 2025, 11:55

Sfaturi sănătoase (nu doar) pentru școlari. Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 12.09.2025.

𝟏 Nu duceți în colectivități copiii cu febră, frison, secreţii nazale abundente, dureri faringiene, tuse, diaree, erupţii cutanate sau...

Sfaturi sănătoase (nu doar) pentru școlari. Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 12.09.2025.
Emisiuni vineri, 12 septembrie 2025, 10:58

Quasar Dance îi așteaptă pe copii la cursurile de dans! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Quasar Dance îi așteaptă pe copii la cursurile de dans! Alexandru Ignat, instructor de dans, în Bună Dimineața cu Adina...

Quasar Dance îi așteaptă pe copii la cursurile de dans! Bună Dimineața cu Adina Șuhan