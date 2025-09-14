(INTERVIU) Marian Ionescu, la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (13.09.2025)

Publicat de cristinaspinu, 14 septembrie 2025, 13:00 / actualizat: 15 septembrie 2025, 5:57

La 30 de ani de la prima colaborare pe albumul „Atitudine”, lansat în 1994, Direcția 5 și Loredana revin cu o noua piesă : „2 Povești”, o colaborare de suflet, plină de sinceritate și intensitate. Single-ul vorbește despre iubirea matură, profundă și imperfectă, dar reală.

„2 Povești” este compusă de Marian Ionescu, pe versurile lui Dinu Olărașu.

Direcția 5 a luat naștere în 1991, Marian Ionescu fiind membru fondator și lider al trupei.

De-a lungul timpului, Direcția 5 a trecut prin mai multe schimbări de componență, dar și de stil muzical, păstrând totuși o linie generală de pop-rock melodic, cu influențe de soft rock și balade romantice.

Discografia formației este bogată, zecile de albume și sute de piese lansate care au cucerit publicul, indiferent de vârstă.

Direcția 5 este cunoscută și pentru numeroasele colaborări cu nume importante din industrie precum Lidia Buble, Delia, Andra sau Paula Seling.

Loredana, o artistă cu o carieră remarcabilă, care s-a reinventat în fiecare an și pentru fiecare generație, a abordat nenumărate genuri și stiluri, fie că a interpretat muzică pop, rock, populară, jazz, jamparale, blues sau musical.

Prin această noua piesă – „2 Povești”, Direcția 5 și Loredana readuc publicului esența colaborărilor lor: sinceritate, emoție și forța muzicii care unește generații.

Ascultați interviul realizat de Cristina Spînu cu Marian Ionescu la „Top 20 Radio Iași”, și urmăriți videoclipul piesei „2 Povești”!