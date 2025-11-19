(INTERVIU) A fost lansată campania națională ”Spune pe bune ce se întâmplă la tine în școală.” Jurnalistul John Cristea: ”Vrem să luăm pulsul educației, pentru ca cei care dețin puterea să se autosesizeze acolo unde apar nereguli.”

Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2025, 11:20

Realitățile din școlile din România rămân, adesea, invizibile în spatele cifrelor. De aceea, platforma ”Generația lui John” lansează una dintre cele mai ample inițiative naționale dedicate ascultării vocilor, elevilor și profesorilor. Campania ”Spune pe bune ce se întâmplă la tine în școală” își propune să adune, în premieră, mărturii autentice despre viața școlară, într-un demers ce continuă un proiect pilot desfășurat în județul Prahova și se extinde acum la nivel național, pe tot parcursul anului școlar 2025-2026.

Despre motivele care au stat la baza acestei inițiative, despre miza colectării acestor mărturii și despre modul în care vocile celor din școli pot determina schimbări reale în sistemul educațional, colega noastră, Andreea Daraban, a stat de vorbă cu John Cristea, jurnalist și fondator al platformei ”Generația lui John”, inițiatorul campaniei ”Spune pe bune ce se întâmplă la tine în școală”.

John Cristea: Apreciez implicarea, deschiderea pe care o aveți pentru zona de educație și mai ales pentru campania pe care tocmai am lansat-o în spațiul public. ”Spune pe bune ce se întâmplă la tine în școală” este o adevărată provocare pentru noi. Spun asta pentru că ne dorim să le oferim o oportunitate, în adevăratul sens al cuvântului, atât profesorilor cât și elevilor de gimnazie și de liceu, de a spune, sub anonimat, ce se întâmplă la ei în școală. Fie că e ceva de bine, fie că e ceva care practic supără, ceva care deranjează, ceva ce merită să fie schimbat.

Andreea Daraban: De ce o astfel de campanie?

John Cristea: În 2017, atunci când pe generatialuijohn.ro, platforma pe care noi activăm încă din 2012 ca portavoce pentru tineret, ne-am propus să realizăm acest proiect, am simțit nevoia ca elevii, tinerii, să aibă un cuvânt de spus dincolo de anumite limitări pe care ar putea să le impună instituțiile. De cele mai multe ori citim despre informații care trec prin mai multe filtre sau citim doar cifre. Însă, atunci când îl întrebi pe tânăr, direct de acolo, din bancă, și îi spui că totul este anonim și nu va fi judecat, atunci lucrurile se întâmplă în adevăratul sens al cuvântului, pe bune, tocmai pentru a lua pulsul educației și pentru a-l ajuta atât pe elev cât și pe profesor.

Andreea Daraban: Ce a scos la iveală proiectul pilot din Prahova și cum v-a influențat să continuați inițiativa în toată țara?

John Cristea: Am început cu foarte multe întrebări și chiar nu știam dacă este neapărat potrivită campania. Spun asta pentru că mă așteptam la 30, 40, 50 de mesaje, cel mult, din Ploiești și din Prahova. Am ajuns la peste 400 de mesaje venite din partea elevilor, căci prima ediție a fost dedicată elevilor. Am creat dezbateri în societatea românească din mediul local și nu numai, pentru că ne-a preluat și presa națională. Am observat că ideea de bullying, de discriminare, de a facilita anumite note, de a favoriza anumiți elevi au fost chestiuni care au fost evidențiate în formulare. Poate printre cele mai dificile mesaje au fost cele care au pus punctul pe I și au deranjat destul de tare. Cumva, elevi care nu reușeau să obțină nota șase dacă nu făceau pregătire sau nu mai treceau clasa. Sau mămica și tăticul nu erau neapărat atât de avuți și atunci profesorii îi priveau pe acei elevi nu tocmai cu ochii buni.

Andreea Daraban: Cum funcționează platforma ”Spune pe bune” și ce tip de mărturii vă așteptați să primiți în continuare?

John Cristea: Ideea este foarte simplă. Spunepebune.ro este platforma unde toată informația este într-un singur loc, pentru ca absolut toți oamenii din România și numai să înțeleagă despre ce este vorba. Există două formulare, un formular pentru elevi și un formular pentru profesori, mă refer aici la gimnaziu și liceu. El poate fi accesat oricând, de către oricine. Ne dorim cât mai mulți elevi, dar și profesori. Este suficient să își lase numele școlii și să răspundă la întrebările din formular. Durează tot procesul mai puțin de 5 minute. Evident, dacă există un mesaj care se dorește a fi unul foarte, foarte de impact, atunci, cu siguranță, completarea formularului va dura ceva mai mult. Totul este anonim, totul este 100% gratuit. Mesajele pe care noi le primim, le transmitem mai departe, tot în mod anonim, către platformele de social media ale ”Generației lui John” și în felul acesta realizăm și un demers jurnalistic, trăgând un semnal de alarmă în situațiile în care, în anumite școli, nu se întâmplă neapărat ceea ce ar trebui să se întâmple.

Andreea Daraban: Așadar, veți culege aceste mărturii și le veți publica ulterior.

John Cristea: Exact, iar la finalul campaniei, adică la finalul anului școlar 2025-2026, vom realiza și un infografic în legătură cu tot ce a însemnat această campanie și absolut tot ce înseamnă mesajele pe care le-am primit în acest timp.

Andreea Daraban: Aveți o strategie? Cum vă propuneți să ajungeți la elevii și profesorii din zone defavorizate sau greu accesibile, de exemplu?

John Cristea: Vom începe să mergem în primă fază în câteva dintre principalele orașe din România, Brașov, Craiova, Iași, Timișoara, Constanța, pentru a promova campania în social media. Adică vom filma diferite interacțiuni, mici interviuri cu tinerii de pe stradă, întrebându-i despre sistemul educațional din România. Vom publica o serie de mesaje și anumite interacțiuni pe platforma de TikTok ”Generația lui John”, la fel și pe Instagram. Și internetul, sunt sigur că ne va ajuta să ajungem în acele locuri care, probabil, sunt în liniște pe online, dar care au nevoie de o portavoce, au nevoie de un început, au nevoie de un ”spune pe bune”.

Andreea Daraban: Pe site-ul dumneavoastră există niște chestionare adresate atât elevilor cât și profesorilor. Cum ați construit aceste chestionare? Ați apelat la specialiști?

John Cristea: Formularele sunt create împreună cu mai mulți tineri. O parte dintre ei au funcții, să spun așa, importante în Consiliul Județean al Elevilor sau se implică, în mod activ, în societatea românească și fac inclusiv multe ore de voluntariat. Este practic un chestionar gândit de tineri pentru tineri și pentru profesori. Nu avem un specialist, neapărat, dedicat pentru aceste chestionare, dar ele cuprind o mare parte dintre, să spunem așa, întrebările elementare care ne ajută pe noi mai departe să luăm pulsul educației.

Andreea Daraban: Ce fel de schimbări sperați să genereze această campanie în politicile educaționale?

John Cristea: Ne dorim să le arătăm oamenilor care sunt în frunte, care sunt cu puterea în mână, că există anumite situații și că sunt necesare schimbări. Punctual discutând, noi nu avem această putere. Noi expunem pentru ca, mai departe, cei care au puterea să se autosesizeze și să zică ”e timpul să facem ceva în plus pentru elevi, dar și pentru profesori”.

Andreea Daraban: Pe termen lung vedeți acest demers repetându-se anual sau transformându-se într-o platformă permanentă de consultare?

John Cristea: Spunepebune.ro, da, asta se dorește, să fie o platformă care în fiecare an școlar să pornească un nou ”Spune pe bune”, un nou demers, un spațiu unde atât tinerii cât și profesorii se pot exprima și pot avea încredere că mesajele lor rămân anonime.

Andreea Daraban: Ați spus că cifrele nu pot surprinde viața reală din școli. Care a fost momentul în care ați simțit această ruptură între statistici și realitate?

John Cristea: Încă din 2012, când am început proiectul ”Generația lui John – portavoce pentru tineret”, când aveam 22 de ani, cu fiecare tânăr pe care l-am invitat în emisiune, mi-am dat seama că lucrurile erau un pic cam prea roz, erau de suprafață și cumva superficiale. Însă cu fiecare tânăr pe care îl prezentam în formatul de emisiune, aflam că există povești despre bullying, povești despre discriminare, tineri care funcționau pe strategie de pile și nepotisme, ”lasă că te ajut eu pe tine, nu contează ce știi, contează al cui ești” și tot așa mai departe. Practic, cu ajutorul formatului de emisiune ”Generația lui John”, care a devenit o platformă pentru tineret, am reușit să aflu că tinerii au nevoie să se facă auziți.

