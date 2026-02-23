Ascultă Radio România Iași Live
Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 februarie 2026, 09:06

Care este cea mai mare greșeală pe care o facem în timpul postului?
Paștele ortodox se sărbătorește în 2026 pe 12 aprilie.
Postul Mare are o durată de 40 de zile și conține și Săptămâna Patimilor dedicată meditatiei asupra suferinței si sacrificiului lui Iisus Hristos.
Aurora Șarig, reporter Incubator, în matinalul Radio România Iași:

(Radio Iași/ Adina Șuhan/ Bună Dimineața)

22 februarie, orele 18.03-20.00 – Compozitorul Ciprian Andrei Ion, invitat al emisiunii Univers Muzical, cu Daniela Vlad
Emisiuni sâmbătă, 21 februarie 2026, 19:49

Ciprian Andrei Ion este prof univ dr, Decan al Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice de la Universitatea...

#StareaEducației (INTERVIU) Piatra Neamț, capitala roboticii timp de două zile. Cristina Ciurezu, mentor al echipei ”Eu codez”: ”Nu doar meciul în sine contează pentru evaluarea participanților. Juriul analizează echipa precum și performanțele pe care elevii au reușit să le facă în domeniul mecanicii sau programării.”
Emisiuni vineri, 20 februarie 2026, 16:57

La Piatra Neamț, tehnologia, creativitatea și spiritul de echipă transformă orașul într-o adevărată arenă a inovației. În perioada 21-22...

#StareaEducației (INTERVIU) Ministrul Educației de la Chișinău, Dan Perciun, anunță resetarea sistemului de învățământ: ”9 din 10 elevi din școlile mici nu ating nivelul minim la lectură, matematică și științe”, fiind semnalul de alarmă care accelerează reforma educației. ”Vrem ca 7 din 10 absolvenți de liceu să opteze pentru universitățile din țară.”
Emisiuni vineri, 20 februarie 2026, 09:03

Ministrul Educației din Republica Moldova, Dan Perciun, a prezentat, în emisiunea Starea Educației,  câteva direcții ale amplei  reforme a...

România, între Bruxelles și Washington. Reforme interne și mize globale
Emisiuni vineri, 20 februarie 2026, 08:11

Două teme majore de dezbatere, la emisiunea „Imperativ” de vineri, 20 februarie, după știrile orei 14,00: participarea președintelui Nicușor...

Emisiuni joi, 19 februarie 2026, 13:07

2026 „Anul Constantin Brâncuși” – 150 de ani de la naștere. Expoziție la Radio Iași a elevilor Colegiului Național de Artă ”Octav Băncilă” din Iași. Profesoarele Maria Morteci și Claudia Dascălu cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 19.02.2026.

Cum este privită arta și cum sunt prețuite creațiile excepționale ale marelui nostru sculptor Constantin Brîncuși, în prezent, în cadrul...

Emisiuni miercuri, 18 februarie 2026, 09:59

(promo, audio) Sărbătoare în Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, la 36 de ani de la înființare – temă a emisiunii de miercuri, 18 FEBRUARIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați ascultători, reprezentanții Comunității Ruşilor Lipoveni din România (CRLR) au marcat în ziua de duminică, 15 februarie 2026,...

Emisiuni miercuri, 18 februarie 2026, 09:38

Puls Juridic: Care este rolul navigatorului de pacienți?

Navigatorul de pacienți poate ajuta persoanele care suferă de afecțiuni oncologice pe parcursul întregului proces de diagnostic, tratament și...

Emisiuni miercuri, 18 februarie 2026, 07:48

#StareaEducației (INTERVIU) Ana Maria Hanganu, profesoară de Educație plastică la Lunca Cetățuii, județul Iași, nominalizată la categoria ”Profesorul debutant din mediul rural”, gală organizată de Teach for Romania: ”Atunci când un elev creează și ceilalți se bucură. Într-un an, am schimbat școala prin picturile realizate cu elevii. Este o atmosferă plăcută, colorată, unită.”

În școlile din mediul rural, unde resursele sunt adesea limitate, există profesori care reușesc să transforme fiecare oră într-o experiență...

