Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”
Publicat de Gabriela Rotaru, 23 februarie 2026, 09:06
(Radio Iași/ Adina Șuhan/ Bună Dimineața)
Ciprian Andrei Ion este prof univ dr, Decan al Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice de la Universitatea...
La Piatra Neamț, tehnologia, creativitatea și spiritul de echipă transformă orașul într-o adevărată arenă a inovației. În perioada 21-22...
Ministrul Educației din Republica Moldova, Dan Perciun, a prezentat, în emisiunea Starea Educației, câteva direcții ale amplei reforme a...
Două teme majore de dezbatere, la emisiunea „Imperativ” de vineri, 20 februarie, după știrile orei 14,00: participarea președintelui Nicușor...
Cum este privită arta și cum sunt prețuite creațiile excepționale ale marelui nostru sculptor Constantin Brîncuși, în prezent, în cadrul...
Stimați ascultători, reprezentanții Comunității Ruşilor Lipoveni din România (CRLR) au marcat în ziua de duminică, 15 februarie 2026,...
Navigatorul de pacienți poate ajuta persoanele care suferă de afecțiuni oncologice pe parcursul întregului proces de diagnostic, tratament și...
În școlile din mediul rural, unde resursele sunt adesea limitate, există profesori care reușesc să transforme fiecare oră într-o experiență...