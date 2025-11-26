Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”: Cum se raportează tinerii români la țara lor?

#StareaEducației: (INTERVIU) Regulamentul olimpiadelor, în pragul schimbării: experții cer flexibilitate și coerență în metodologia națională. Prof. Adrian Panaete, vicepreședinte SEPI: ”Este nefericită alegerea formulării din metodologia cadru care propune ridicarea pragului minim de calificare la etapa națională de la 40 la 60% din punctajul maxim.”

Ordinul de ministru, referitor la regulamentul după care se vor desfăşura olimpiadele şcolare, ar putea fi publicat săptămâna aceasta....