IMPERATIV: Rectificare bugetară sub semnul datoriilor

Publicat de Lucian Bălănuţă, 2 octombrie 2025, 20:53



Prima rectificare bugetară a anului 2025, presiunile fiscale resimțite de mediul privat și semnalele de incertitudine transmise de investitorii străini fac parte din aceeași realitate – fragilitatea echilibrului economic al României.

În această ediție a emisiunii #Imperativ luăm pulsul unui sistem financiar aflat sub tensiune, acolo unde deciziile de astăzi influențează atât stabilitatea instituțiilor, cât și încrederea partenerilor externi.

Vom discuta despre cum funcționează statul român pe datorie, despre impactul rectificării asupra companiilor și investițiilor și despre cât de sustenabile sunt corecțiile fiscale în actualul context regional și global.

Invitații emisiunii sunt Paul Butnariu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași, și conferențiarul universitar doctor Dan Chirleșan, specialist în finanțe-bănci și administrație.

Realizator: Lucian Bălănuță