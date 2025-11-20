Ascultă Radio România Iași Live
Iașul se pregătește pentru TEDxIasi – ediția „I Rise Above”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2025, 09:45 / actualizat: 20 noiembrie 2025, 12:20

Două zile până la TEDxIasi I Rise Above!

Pe 22 noiembrie 2025, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași devine scena ideilor care inspiră!

Organizatorul Andrei Mihoci și co-organizatorul Tudor Popescu, în matinal cu Adina Șuhan:

Mesajul echipei TEDxIași

TEDxIasi revine cu o ediție memorabilă, plină de energie și povești care merită auzite.

Emisiuni joi, 20 noiembrie 2025, 09:55

Omul care aduce vestea: Artista Andra Andriucă ne cheamă la ultimul concert din 2025 Concert full band duminică, 23 noiembrie 2025, la Iași, în...

Emisiuni miercuri, 19 noiembrie 2025, 19:30

Violența domestică rămâne una dintre cele mai grave forme de abuz și lovește profund comunitatea ieșeană. Deși Iașiul dispune de centre...

Emisiuni miercuri, 19 noiembrie 2025, 18:28

În ediția din 20 noiembrie a emisiunii Starea Educației,  discutăm despre Forumul Educației România – Republica Moldova care revine, la...

Emisiuni miercuri, 19 noiembrie 2025, 11:20

Realitățile din școlile din România rămân, adesea, invizibile în spatele cifrelor. De aceea, platforma ”Generația lui John” lansează una...

Emisiuni miercuri, 19 noiembrie 2025, 09:49

„AstroArt” la Bârlad! Arta se intersectează armonios cu astronomia! De ce? Ne-a spus Ciprian Vîntdevară, Muzeograf la Planetariul şi...

Emisiuni miercuri, 19 noiembrie 2025, 09:01

România, în fața violenței domestice! Violența domestică și în special cea împotriva femeilor nu este un simplu conflict de familie, este...

Emisiuni marți, 18 noiembrie 2025, 12:00

La Iași, nu demult, în Sala „Diotima” din incinta Casei de Cultură „Mihai Ursachi” (Parcul Copou) reprezentanții Editurii Vasiliana 98 au...

Emisiuni marți, 18 noiembrie 2025, 10:57

Pregătirea viitoarelor generații de profesori devine o necesitate, în special în contextul schimbărilor legislative și al deficitului de cadre...

