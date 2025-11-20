Iașul se pregătește pentru TEDxIasi – ediția „I Rise Above”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2025, 09:45 / actualizat: 20 noiembrie 2025, 12:20
Două zile până la TEDxIasi I Rise Above!
Pe 22 noiembrie 2025, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași devine scena ideilor care inspiră!
Organizatorul Andrei Mihoci și co-organizatorul Tudor Popescu, în matinal cu Adina Șuhan:
Mesajul echipei TEDxIași
TEDxIasi revine cu o ediție memorabilă, plină de energie și povești care merită auzite.