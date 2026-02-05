Ascultă Radio România Iași Live
Hub pentru familiile cu copii mici și foarte mici, o inițiativă necesară la Iași. Alexandra Vornicu și Georgiana Luca, antreprenoare, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 februarie 2026, 10:11

Omul care aduce vestea
Hub pentru familiile cu copii mici și foarte mici, o inițiativă necesară la Iași.
Cafeneaua pentru părinți și copii, antreprenoriat de familie pentru familii!
Alexandra Vornicu și Georgiana Luca, antreprenoare, în matinal cu Adina Șuhan:
Emisiuni miercuri, 4 februarie 2026, 10:16

Omul care aduce vestea Tu cu cine citești astăzi? 4 februarie, Ziua Cititului Împreună Asociația „Cuib de Stele” ne cheamă să...

4 februarie – Ziua Cititului Împreună. Dorin Cozan, director Biblioteca Publică Cotnari, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 4 februarie 2026, 07:19

România se confruntă cu o realitate îngrijorătoare. Copiii și adolescenții sunt tot mai expuși riscurilor din mediul digital, iar datele...

#StareaEducației (INTERVIU) Alfabetizarea emoțională digitală, o soluție imediată pentru copiii expuși riscurilor online. Diana Todea, vicepreședinte al Asociației Mindcare for All: ”Nu vorbim despre demonizarea tehnologiei sau despre reducerea forțată a timpului petrecut online, ci despre capacitatea tinerilor de a-și recunoaște emoțiile și de a înțelege ce se află în spatele propriilor comportamente.”
Emisiuni marți, 3 februarie 2026, 11:59

Râul Bistrița intră prin partea de NV a localității și își continuă cursul spre SE până la vărsarea în lacul Bicaz, pe o lungime de...

Poiana Teiului – realități ale vieții și planuri de viitor. Alexandru Tudor Chirilă, edil șef, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 03.02.2026.
Emisiuni marți, 3 februarie 2026, 10:38

Omul care aduce vestea S-a lansat concursul de proiecte pentru tinerii din Arhiepiscopia Iașilor, ediția a III-a Mesajul departamentului: Ieri, de...

S-a lansat concursul de proiecte pentru tinerii din Arhiepiscopia Iașilor, ediția a III-a. Emanuel Buta, invitat în direct la Radio Iași
Emisiuni marți, 3 februarie 2026, 09:16

„Fericirea e în actul următor” – o confesiune curajoasă și emoționantă semnată de Marius Manole. În emisiunea „Oameni și idei”, la...

Fericirea – iluzie sau promisiune? Un dialog cu Marius Manole
Emisiuni luni, 2 februarie 2026, 11:56

Dezbaterile școlare din România au atins, luna aceasta, un nou vârf de performanță internațională. La Campionatele Euroasiatice de Dezbateri...

#StareaEducației (INTERVIU) Performanță istorică pentru dezbaterile școlare românești. Alexia Teodoru, elevă la Colegiul ”Garabet Ibrăileanu” din Iași, în top 10 vorbitori ai competiției: ” Trăim într-o societate tot mai polarizată. Dezbaterile ne învață să nu fim neapărat de acord, dar să știm să argumentăm, să ascultăm și să dialogăm.”
Emisiuni luni, 2 februarie 2026, 10:53

Buna reprezentare a mediului ONG-ist mai mult pe partea socială în Iași. Atitudinea Reset Iași față de modificarea legilor Justiției, cu...

Importanța Justiției pentru protecția naturii (part I). Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Daniela Mitrofan (Reset Iași) la ”Pulsul Zilei” – 02.02.2026.
Emisiuni luni, 2 februarie 2026, 10:24

Omul care aduce vestea Noaptea Cercetătorilor – proiectul SCIENCE4FUTURE-III, TUIASI Alfabetizare științifică pe înțelesul tuturor prin...

Noaptea Cercetătorilor – proiectul SCIENCE4FUTURE-III, TUIASI. Cercetătorii Cătălin-Dumitrel Balan și Bogdan-Marian Tofănică, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan