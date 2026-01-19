Geanina Lupescu, psiholog clinician și psihoterapeut, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 19 ianuarie 2026, 09:53

Cum să îi sprijinim pe copiii noștri în perioada de dinaintea unui examen?

Geanina Lupescu, psiholog clinician și psihoterapeut, în matinal cu Adina Șuhan:

Câteva luni până la examenele naționale! Evaluarea Națională și Bacalaureatul 2026, provocări importante pentru tinerii noștri.

Specialistul ne-a dat câteva ponturi simple pe care să le folosim în această perioadă intensă.

FOTO AI