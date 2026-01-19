Ascultă Radio România Iași Live
Geanina Lupescu, psiholog clinician și psihoterapeut, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 19 ianuarie 2026, 09:53

Cum să îi sprijinim pe copiii noștri în perioada de dinaintea unui examen?

Geanina Lupescu, psiholog clinician și psihoterapeut, în matinal cu Adina Șuhan:

Câteva luni până la examenele naționale! Evaluarea Națională și Bacalaureatul 2026, provocări importante pentru tinerii noștri.

Specialistul ne-a dat câteva ponturi simple pe care să le folosim în această perioadă intensă.

#StareaEducației: (INTERVIU) Școlile se pot înscrie pentru a pilota standardele naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial. Bogdan Cristescu, directorul CNCE: ”În opinia mea, după introducerea acestor standarde, ne putem aștepta ca în patru ani, notele pe care le pun profesorii, într-un ciclu de învățământ, să poată fi luate în considerare mai departe în parcursul educațional al elevilor.”
Emisiuni vineri, 16 ianuarie 2026, 18:22

Ministerul Educației a lansat, în această săptămână, apelul pentru înscrierea școlilor care doresc să participe la pilotarea standardelor...

Iași: Seara Culturală Poloneză, la ediția a X-a – temă a emisiunii Dialog intercultural de vineri, 16 ianuarie 2026, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban
Emisiuni vineri, 16 ianuarie 2026, 11:34

În ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural, stăm de vorbă cu domnul profesor Dariusz Kasprzyk de la Lectoratul de limba polonă,...

(AUDIO) Sub privirea și urmele Luceafărului, de Mihai Coțovanu – expoziție de pictură
Emisiuni joi, 15 ianuarie 2026, 11:30

La Iași, în ziua de duminică, 11 ianuarie 2026, începând cu ora 14, s-a desfășurat vernisajul expoziției Sub privirea și urmele...

Brusturoasa, Bacău – trecut și prezent prin tradițiile înaintașilor – temă a emisiunii Tradiții de joi, 15 IANUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni joi, 15 ianuarie 2026, 11:20

În ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, facem popas în comuna Brusturoasa, județul Bacău. Întâi de toate, aflăm povestea Muzeului...

Emisiuni miercuri, 14 ianuarie 2026, 11:08

Dezbaterea zilei: profesor universitar doctor Mihaela Onofrei, despre reforma administrației publice. Realizator: Horia Daraban (14.01.2026)

Proiectul de reformă în administraţia publică, ce prevede reducerea cheltuielilor de personal cu 10%, a fost pus  în dezbatere publică de...

Emisiuni miercuri, 14 ianuarie 2026, 11:04

#StareaEducației (INTERVIU) Cristina Jamscheck, director de programe CJI: ”Lumea copiilor și adolescenților este, în mare parte, online, iar școala nu poate să se delimiteze de această realitate. Prin introducerea educației media digitale, se încearcă tocmai construirea unui „pod” între lumea virtuală și cea reală.”

Ministerul Educației a aprobat, la finalul anului trecut, introducerea a două noi discipline opționale de gimnaziu, incluse în curriculum la...

Emisiuni miercuri, 14 ianuarie 2026, 10:46

Ai fost vreodată trădat în dragoste? Dana și Gabriel Irimia, psihoterapeuți de cuplu, în matinal cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea Ai fost vreodată trădat în dragoste? Cum se simte momentul? Trădarea se tratează? Dana și Gabriel Irimia,...

Emisiuni miercuri, 14 ianuarie 2026, 10:34

„SARA PE DEAL”, la Biblioteca Publică Cotnari, proiect interbibliotecar național. Dorin Cozan cu detalii în Bună Dimineața

„SARA PE DEAL”, la Biblioteca Publică Cotnari, proiect interbibliotecar național „Sara pe deal, la Cotnari” – atelier de pictură...

