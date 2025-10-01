Filmul ”Jaful secolului” – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (01.10.2025)

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de alexaciobanitei, 1 octombrie 2025, 11:01


Miercuri 1 octombrie 2025, începând cu ora 21.03, Alex Aciobăniței, realizatorul emisiunii SPECTACOLUL ARTEI, aduce în prim-plan o nouă producție cinematografică: ”Jaful secolului”, producție care va reprezenta România la Premiilor Oscar 2026, la categoria ”Cel mai bun film internațional”. La Iași, proiecția de gală a avut loc la finele lunii septembrie.

Alex Aciobăniței analizează, în emisiune, noua producție ”Jaful secolului” împreună cu Teodora Ana Mihai (regizoarea filmului, stabilită de mulți ani în Belgia) și cu Cristian Mungiu (cunoscut regizor de film, în acest caz – senarist și producător).

