Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Fenomenul Scorpions la fel de atractiv și în 2026. Mihai Constantin, antrenor de kickboxing Scorpions Iași cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 07.01.2026.

Fenomenul Scorpions la fel de atractiv și în 2026. Mihai Constantin, antrenor de kickboxing Scorpions Iași cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 07.01.2026.

Fenomenul Scorpions este un vis devenit realitate, care a prins contur în anul 2001, atunci când antrenorul MIHAI CONSTANTIN a înființat clubul sportiv de kickboxing Scorpions la Iași. Fabrica de campioni este titulatura perfect justificată a clubului de kickboxing Scorpions Iași care a creat până în prezent sportivi de mare valoare precum Cătălin Moroșanu, Ștefan Lătescu, Sebastian Ciobanu, Corina Cârlescu, Sebastian Cozmâncă, Bogdan Năstase, Florin Rambo Lambagiu, Hurduc Dănuț, Andrei Leuștean fiind doar cele mai relevante exemple iar clubul sportiv Scorpions a reușit să aibă cele mai bune rezultate din țară, fiind de departe cel mai puternic și titrat club de KickBoxing din România.

Fenomenul Scorpions la fel de atractiv și în 2026. Mihai Constantin, antrenor de kickboxing Scorpions Iași cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 07.01.2026.

Publicat de mihaipohoata, 7 ianuarie 2026, 12:58


Sunt 11 filiale Scorpions în toată România iar clubul deține un palmares de sute de medalii, reușind să reprezinte cu mândrie steagul tricolor al țării noastre în competiții internaționale în peste 50 de țări din toate continentele.

Rezultatele sunt remarcabile și în box, unde Corina Cârlescu a reușit să câștige centura E.B.U. la box profesionist în Belgia iar Ștefan Lătescu este multiplu campion național de box al României iar în prezent se află pe locul 7 la nivel mondial la categoria semigrea.

În ultimii ani s-a dezvoltat și susținut o activitate neîntreruptă și în ramura MMA, cu rezultate strălucitoare atât în galele profesioniste cât și în Campionatele Naționale de Kempo și Sambo.

Clubul de kickboxing Scorpion vă așteaptă pe toți cei care doriți să faceți mișcare, chiar dacă optați pentru întreținere și autoapărare, neavând ca obiectiv participarea la competiții sau luptă în sală.

Indiferent de vreme, vremuri și de perioadele de sărbători ale anului, activitatea la clubul de kickboxing Scorpions Iași se desfășoară la cote maxime, așa cum remarcăm și acum la începutul lui 2026, când avem bucuria de a-l saluta din nou pe reputatul și apreciatul antrenor Mihai Constantin în calitate de lider, descoperitor și șlefuitor de diamante după un an 2025 care și-a tras cortina dar care lasă în urmă amintiri frumoase, astăzi, miercuri, 7 ianuarie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Mihai Constantin, antrenor de kickboxing Scorpions Iași; site Scorpions Iași.

Etichete:
2026 în plan geopolitic. Istoricul Cătălin Turliuc cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 06.01.2026.
Emisiuni marți, 6 ianuarie 2026, 14:01

2026 în plan geopolitic. Istoricul Cătălin Turliuc cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 06.01.2026.

În 2026 nu ne întrebăm dacă alianțele sau parteneriatele strategice vestice vor supraviețui, ci mai mult suntem interesați dacă vor rămâne...

2026 în plan geopolitic. Istoricul Cătălin Turliuc cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 06.01.2026.
Ambițiile TU Iași pentru 2026. Dan Cașcaval, rectorul TU Iași cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 06.01.2026.
Emisiuni marți, 6 ianuarie 2026, 13:46

Ambițiile TU Iași pentru 2026. Dan Cașcaval, rectorul TU Iași cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 06.01.2026.

TUIAȘI plănuiește să-și continue la cele mai mari niveluri de performanță misiunea academică pentru a avea și pe viitor rezultate...

Ambițiile TU Iași pentru 2026. Dan Cașcaval, rectorul TU Iași cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 06.01.2026.
Asociația ”Glasul Vieții” – glasul speranței și în 2026 pentru persoanele nevoiașe. Părintele misionar Dan Damaschin cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 05.01.2026.
Emisiuni luni, 5 ianuarie 2026, 11:09

Asociația ”Glasul Vieții” – glasul speranței și în 2026 pentru persoanele nevoiașe. Părintele misionar Dan Damaschin cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 05.01.2026.

Remarcăm cu respect, considerație și o dată în plus că și în 2025 asociația ”Glasul vieții” a reușit să aducă o mângâiere în...

Asociația ”Glasul Vieții” – glasul speranței și în 2026 pentru persoanele nevoiașe. Părintele misionar Dan Damaschin cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 05.01.2026.
#StareaEducației -REMIGRANT ÎN ROMÂNIA -”Este destul de greu să existe o relație mai deschisă între profesor și elev în școala românească. Ceea ce mă dezamăgește pe mine este faptul că elevul nu este încurajat să pună întrebări la ore.” Povestea Ilincăi Antoci, elevă în clasa a XI-a, revenită în țară după ce a petrecut câțiva ani buni în sistemul educațional britanic.
Emisiuni luni, 5 ianuarie 2026, 10:21

#StareaEducației -REMIGRANT ÎN ROMÂNIA -”Este destul de greu să existe o relație mai deschisă între profesor și elev în școala românească. Ceea ce mă dezamăgește pe mine este faptul că elevul nu este încurajat să pună întrebări la ore.” Povestea Ilincăi Antoci, elevă în clasa a XI-a, revenită în țară după ce a petrecut câțiva ani buni în sistemul educațional britanic.

Povestea familiei Tamarei Antoci din Iași este una dintre miile de istorii ale românilor care au plecat, s-au întors, apoi au plecat din nou,...

#StareaEducației -REMIGRANT ÎN ROMÂNIA -”Este destul de greu să existe o relație mai deschisă între profesor și elev în școala românească. Ceea ce mă dezamăgește pe mine este faptul că elevul nu este încurajat să pună întrebări la ore.” Povestea Ilincăi Antoci, elevă în clasa a XI-a, revenită în țară după ce a petrecut câțiva ani buni în sistemul educațional britanic.
Emisiuni vineri, 2 ianuarie 2026, 13:08

Viața ca o aventură. Bilanț 2025 și ambiții pentru Noul An 2026. Exploratorul și speakerul inspirațional Radu Păltineanu la ”Pulsul zilei”, cu Mihai Florin Pohoață – 02.01.2026.

De asemenea, își împărtășește experiențele și cunoștințele deprinse în expedițiile sale atât prin speech-uri private cât și publice...

Viața ca o aventură. Bilanț 2025 și ambiții pentru Noul An 2026. Exploratorul și speakerul inspirațional Radu Păltineanu la ”Pulsul zilei”, cu Mihai Florin Pohoață – 02.01.2026.
Emisiuni vineri, 2 ianuarie 2026, 12:47

Bilanț apicol 2025 și speranțe pentru Noul An 2026. Vasile Puf, apicultor și edil șef Costești, Vaslui cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 02.01.2026.

Realitățile cu care se confruntă crescătorii de albine din județul Vaslui, realizările deosebite din 2025 pentru comuna vasluiană Costești...

Bilanț apicol 2025 și speranțe pentru Noul An 2026. Vasile Puf, apicultor și edil șef Costești, Vaslui cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 02.01.2026.
Emisiuni miercuri, 31 decembrie 2025, 10:28

Monahul André Scrima și Domnitorul Gr. Al. Ghica – viața și opera  pentru Dumnezeu și Țară – într-un continuu Dialog intercultural (teme ale emisiunii din ziua de vineri, 2 IANUARIE 2026, ora 20:30) cu Dumitru ȘERBAN

În prima parte a ediției de astăzi a emisiunii Dialog intercultural difuzăm, după cum bine știți de săptămâna trecută, a doua parte a...

Monahul André Scrima și Domnitorul Gr. Al. Ghica – viața și opera  pentru Dumnezeu și Țară – într-un continuu Dialog intercultural (teme ale emisiunii din ziua de vineri, 2 IANUARIE 2026, ora 20:30) cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni miercuri, 31 decembrie 2025, 08:20

Tradiții – împletire a credinței cu datinile înaintașilor, la zi de mare sărbătoare – temă a emisiunii Tradiții de joi, 1 IANUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați prieteni, deschidem emisiunea de astăzi printr-un colind interpretat de către regretatul preot Radu Bogdan Diaconu, preot misionar la...

Tradiții – împletire a credinței cu datinile înaintașilor, la zi de mare sărbătoare – temă a emisiunii Tradiții de joi, 1 IANUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN