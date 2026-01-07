Fenomenul Scorpions la fel de atractiv și în 2026. Mihai Constantin, antrenor de kickboxing Scorpions Iași cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 07.01.2026.

Fenomenul Scorpions este un vis devenit realitate, care a prins contur în anul 2001, atunci când antrenorul MIHAI CONSTANTIN a înființat clubul sportiv de kickboxing Scorpions la Iași. Fabrica de campioni este titulatura perfect justificată a clubului de kickboxing Scorpions Iași care a creat până în prezent sportivi de mare valoare precum Cătălin Moroșanu, Ștefan Lătescu, Sebastian Ciobanu, Corina Cârlescu, Sebastian Cozmâncă, Bogdan Năstase, Florin Rambo Lambagiu, Hurduc Dănuț, Andrei Leuștean fiind doar cele mai relevante exemple iar clubul sportiv Scorpions a reușit să aibă cele mai bune rezultate din țară, fiind de departe cel mai puternic și titrat club de KickBoxing din România.

Sunt 11 filiale Scorpions în toată România iar clubul deține un palmares de sute de medalii, reușind să reprezinte cu mândrie steagul tricolor al țării noastre în competiții internaționale în peste 50 de țări din toate continentele.

Rezultatele sunt remarcabile și în box, unde Corina Cârlescu a reușit să câștige centura E.B.U. la box profesionist în Belgia iar Ștefan Lătescu este multiplu campion național de box al României iar în prezent se află pe locul 7 la nivel mondial la categoria semigrea.

În ultimii ani s-a dezvoltat și susținut o activitate neîntreruptă și în ramura MMA, cu rezultate strălucitoare atât în galele profesioniste cât și în Campionatele Naționale de Kempo și Sambo.

Clubul de kickboxing Scorpion vă așteaptă pe toți cei care doriți să faceți mișcare, chiar dacă optați pentru întreținere și autoapărare, neavând ca obiectiv participarea la competiții sau luptă în sală.

Indiferent de vreme, vremuri și de perioadele de sărbători ale anului, activitatea la clubul de kickboxing Scorpions Iași se desfășoară la cote maxime, așa cum remarcăm și acum la începutul lui 2026, când avem bucuria de a-l saluta din nou pe reputatul și apreciatul antrenor Mihai Constantin în calitate de lider, descoperitor și șlefuitor de diamante după un an 2025 care și-a tras cortina dar care lasă în urmă amintiri frumoase, astăzi, miercuri, 7 ianuarie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Mihai Constantin, antrenor de kickboxing Scorpions Iași; site Scorpions Iași.