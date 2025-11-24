Federația Română de Box – membru cu drepturi depline al World Boxing. Vasile Cîtea, președintele F.R. de Box, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.11.2025.

Începând de duminică, 23 noiembrie 2025, Federația Română de Box a devenit membru cu drepturi depline al World Boxing, cu unanimitate de voturi. În Congresul de la Roma, World Boxing aproape și-a dublat componența. Celor 59 de membri afiliați li s-au alăturat după această ședință alte 49 de federații, unele cu mare tradiție în box, printre care și România, Cuba, Spania. Turcia, Azerbaijan, China sau Georgia.

Publicat de mihaipohoata, 24 noiembrie 2025, 11:33



Alte 13 federații vor fi supuse procesului de afiliere în 2026, în timp ce dosarele a 15 țări au fost respinse ca incomplete.

”Dosarul Federației Române de Box a fost impecabil și afilierea noastră la World Boxing este firească și normală pentru că, în România, boxul are ca obiectiv suprem Jocurile Olimpice.

Am văzut însă în ultimii ani că prezența la Jocurile Olimpice nu este un drept, ci un privilegiu pentru care trebuie să luptăm continuu, pentru ca visele olimpice ale sportivilor noștri să se poată îndeplini”, a spus Vasile Cîtea, președintele FR de Box, prezent la congresul de la Roma, alături de secretarul general al federației.

Cu prilejul acestui congres, s-a ales și noul președinte al World Boxing.

Unic candidat, Gennady Gennadyevich Golovkin (”Triple G”), din Kazakhstan, a fost ales prin aclamații și aplauze.

”Împreună vom securiza prezența boxului la Olimpiadă, nu numai la Los Angeles, ci la toate edițiile care vor urma.

Cu mine, boxul mondial va fi condus cu transparență, deschidere și focus total pe sportivi.

Vreau ca fiecare boxer să crească într-un sport curat și respectat.

World Boxing este o organizație în care familia boxului poate avea încredere și vă invit pe toți să construim un viitor mai bun pentru nobila artă. Boxing is Back! Show must go, one!”, a spus ”Triple G”, legenda boxului mondial atât la amatori, cât și la profesioniști.

Totodată s-a aprobat o revizie majoră a statutului World Boxing, membrii congresului aprobând 149 de amendamente la vechiul statut, iar în congresul de anul viitor, care va avea loc în Panama se vor supune la vot o serie de modificări în Regulamentul Tehnic, printre care revenirea la casca de protecție în competițiile de seniori, sau regula de soluționare a contestațiilor cu ajutorul A.I. (Inteligența Artificială).

Vasile Cîtea, președintele Federației Române de Box ne oferă detalii astăzi, luni, 24 noiembrie 2025, în intervalul orar 12:25 – 12:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă:Vasile Cîtea, președintele Federației Române de Box.