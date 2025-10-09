Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » EuroEd, centru de excelență în predarea și învățarea limbii chineze – temă ale emisiunii Dialog intercultural de vineri, 10 octombrie  2025, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban

EuroEd, centru de excelență în predarea și învățarea limbii chineze – temă ale emisiunii Dialog intercultural de vineri, 10 octombrie  2025, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban

EuroEd, centru de excelență în predarea și învățarea limbii chineze – temă ale emisiunii Dialog intercultural de vineri, 10 octombrie  2025, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2025, 11:15

În ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural, povestim despre cultura chineză. Concret, în urmă cu câteva zile am făcut popas în incinta Școlii Primare EuroEd, unitatea de învățământ situată pe Strada Florilor 1C, Iași.

Știut este faptul că în incinta acestei prestigioase școli de foarte mulți ani este predată limba chineză. Unul din dascăli este doamna Maria Lacqua, primul invitat al ediției de astăzi a emisiunii noastre.

Apoi, dialogăm cu Guanzhong (Oliver) WU, profesor de limba chineză de la începutul acestui an școlar la Școala Primară EuroEd.

În a doua parte a emisiunii, invităm la dialog pe Rareș Matei Grădinaru, elev în clasa a V-a la Colegiul Național Iași, cel care în vara acestui an a reprezentat România în cadrul programului internațional „Junior Cultural Ambassadors”  desfășurat la Beijing, China.

Până a începe dialogul cu Rareș Matei Grădinaru și a afla amănunte despre dragostea sa pentru limba și cultura chineză, vă propun să începem dialogul cu doamna profesor Maria Lacqua, cea care ne spune cum a început acest an școlar atât pentru domnia sa, cât și pentru elevii domniei sale.

 

Până la finalul ediției de astăzi a emisiunii Dialog intercultural, povestim despre programul internațional „Junior Cultural Ambassadors”, desfășurat la Beijing, China.

Evenimentul a fost organizat de prestigioasa China Soong Ching Ling Foundation, una dintre cele mai respectate fundații din China, cu statut semi-guvernamental, creată în memoria fostei Prime Doamne Soong Ching Ling, soția lui Sun Yat-sen, părintele fondator al Chinei moderne.

Fundația promovează: educația; schimburile internaționale; prietenia și pacea globală; dezvoltarea tinerilor.

În contextul celor precizate, ne oferă o introducere doamna profesor de limba chineză Maria Lacqua de la Școala Primară EuroEd din Iași.

În cele ce urmează, stăm de vorbă cu Rareș Matei Grădinaru, cel care până în clasa a IV-a a învățat la Școala Primară EuroEd, evident că, aici, a învățat și limba chineză; pasiunea pentru cultura chineză i-a adus participarea în calitate de Ambasador Cultural Internațional al României în China.

Rareș Matei ne povestește despre experiența pe care a avut-o în China, încântat fiind de istoria și măreția orașelor chinezești; aflăm amănunte concrete și despre tema concursului din Beijing, plăcut impresionat fiind de stilul cum mănâncă chinezii. Rareș Matei Grădinaru ne povestește despre pregătirea în ceea ce privește participarea la acest important concurs, aflând detalii concrete și despre câteva obiective culturale din Beijing și nu numai pe care le-a vizitat și, evident, a rămas plăcut impresionat.

Interviul integral cu elevul Rareș Matei Grădinaru, îl difuzăm diseară, în emisiunea Dialog Intercultural (vineri, ora 20:30) de pe undele Radio Iași.

Referitor la cele pe care le-am prezentat, închei: „Învăţarea este o comoară care îşi urmează stăpânul pretutindeni”, proverb chinez; „Iubesc să călătoresc printre limbi aşa cum iubesc să călătoresc printre culturi sau oraşe”, Elif Safak, scriitoare şi activitstă turco-britanică.

Stimați prieteni, sunt convins că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, încât nu-mi rămâne decât să vă invit în ziua de vineri, 10 OCTOMBRIE 2025, între 20:30 – 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea: Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICIhttp://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

Etichete:
Săptămâna Sănătății Mintale la UAIC Iasi. Lect.univ.dr. Alexandra Cobzeanu în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 8 octombrie 2025, 10:52

Săptămâna Sănătății Mintale la UAIC Iasi. Lect.univ.dr. Alexandra Cobzeanu în matinal cu Adina Șuhan

Săptămâna Sănătății Mintale la UAIC Iasi,  6 – 10 octombrie 2025 Un eveniment pentru studenții care vor să își înțeleagă mai...

Săptămâna Sănătății Mintale la UAIC Iasi. Lect.univ.dr. Alexandra Cobzeanu în matinal cu Adina Șuhan
Livia Onceriu, ieșeanca pasionată de botanică, de la bananieri pitici până la plante exotice aduse din Singapore: „dacă ai o plantă sau ai câteva sute, cred că nu contează, important e să ai măcar una, să ai curajul de a începe cu una.” Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (5.10.2025)
Emisiuni marți, 7 octombrie 2025, 17:46

Livia Onceriu, ieșeanca pasionată de botanică, de la bananieri pitici până la plante exotice aduse din Singapore: „dacă ai o plantă sau ai câteva sute, cred că nu contează, important e să ai măcar una, să ai curajul de a începe cu una.” Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (5.10.2025)

Botanică și geografie, deși sunt, pot fi privite ca discipline sau preocupări științifice separate, ele, în cazul poveștii noastre, creează...

Livia Onceriu, ieșeanca pasionată de botanică, de la bananieri pitici până la plante exotice aduse din Singapore: „dacă ai o plantă sau ai câteva sute, cred că nu contează, important e să ai măcar una, să ai curajul de a începe cu una.” Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (5.10.2025)
5 medalii de bronz asigurate la C.E. de Box, sub 19 ani, de la Ostrava, Cehia. Vasile Câtea, președintele F.R. de Box, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 07.10.2025.
Emisiuni marți, 7 octombrie 2025, 11:59

5 medalii de bronz asigurate la C.E. de Box, sub 19 ani, de la Ostrava, Cehia. Vasile Câtea, președintele F.R. de Box, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 07.10.2025.

De asemenea, în limitele cat. 54 kg, Rebeca Micaela Muller a învins-o la puncte pe ucraineanca Uliana Ovsepian (3-2), în sferturile de finală iar...

5 medalii de bronz asigurate la C.E. de Box, sub 19 ani, de la Ostrava, Cehia. Vasile Câtea, președintele F.R. de Box, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 07.10.2025.
Lăsați dragostea să vorbească! Cuplurile sunt invitate la întâlnirea cu armonia! Irina Rusu, psihoterapeut în terapia sistemică de familie și cuplu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 7 octombrie 2025, 10:06

Lăsați dragostea să vorbească! Cuplurile sunt invitate la întâlnirea cu armonia! Irina Rusu, psihoterapeut în terapia sistemică de familie și cuplu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Lăsați dragostea să vorbească! Cuplurile sunt invitate la întâlnirea cu armonia! Irina Rusu, psihoterapeut în terapia sistemică de familie...

Lăsați dragostea să vorbească! Cuplurile sunt invitate la întâlnirea cu armonia! Irina Rusu, psihoterapeut în terapia sistemică de familie și cuplu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 7 octombrie 2025, 09:36

Arta contemporană și limitele prezentului

Este arta contemporană o etapă pe cale să fie consumată, odată cu valorile pe care le promovează? Un dialog, pe această temă, la „Oameni...

Arta contemporană și limitele prezentului
Emisiuni luni, 6 octombrie 2025, 12:37

Ceahlăul – muntele sfânt al neamului românesc și o veritabilă atracție turistică. Ciprian Grigore Tănase, învățător și turist (Petru Vodă, jud. Neamț) cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 06.09.2025.

Pe o suprafaţă relativ restrânsă, comparativ cu alte masive, Ceahlăul oferă drumeţului o varietate spectaculoasă de privelişti neasemuite...

Ceahlăul – muntele sfânt al neamului românesc și o veritabilă atracție turistică. Ciprian Grigore Tănase, învățător și turist (Petru Vodă, jud. Neamț) cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 06.09.2025.
Emisiuni luni, 6 octombrie 2025, 10:09

Cinema Ateneu, ofertă culturală excepțională și în luna octombrie 2025. Andrei Giurgia s-a auzit pe frecvențele noastre, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Cinema Ateneu, ofertă culturală excepțională și în luna octombrie 2025: proiecte noi, proiectii speciale și întâlniri necesare cu...

Cinema Ateneu, ofertă culturală excepțională și în luna octombrie 2025. Andrei Giurgia s-a auzit pe frecvențele noastre, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 6 octombrie 2025, 09:49

Provocare pentru studenți de la Leaders Explore! Daria Roman, project assistant Fundația Leaders, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Cauți contextul în care să-ți dezvolți abilitățile de leadership, lucru în echipă și colaborare necesare unui student? Fundația Leaders te...

Provocare pentru studenți de la Leaders Explore! Daria Roman, project assistant Fundația Leaders, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan