EuroEd, centru de excelență în predarea și învățarea limbii chineze – temă ale emisiunii Dialog intercultural de vineri, 10 octombrie 2025, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2025, 11:15

În ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural, povestim despre cultura chineză. Concret, în urmă cu câteva zile am făcut popas în incinta Școlii Primare EuroEd, unitatea de învățământ situată pe Strada Florilor 1C, Iași.

Știut este faptul că în incinta acestei prestigioase școli de foarte mulți ani este predată limba chineză. Unul din dascăli este doamna Maria Lacqua, primul invitat al ediției de astăzi a emisiunii noastre.

Apoi, dialogăm cu Guanzhong (Oliver) WU, profesor de limba chineză de la începutul acestui an școlar la Școala Primară EuroEd.

În a doua parte a emisiunii, invităm la dialog pe Rareș Matei Grădinaru, elev în clasa a V-a la Colegiul Național Iași, cel care în vara acestui an a reprezentat România în cadrul programului internațional „Junior Cultural Ambassadors” desfășurat la Beijing, China.

Până a începe dialogul cu Rareș Matei Grădinaru și a afla amănunte despre dragostea sa pentru limba și cultura chineză, vă propun să începem dialogul cu doamna profesor Maria Lacqua, cea care ne spune cum a început acest an școlar atât pentru domnia sa, cât și pentru elevii domniei sale.

Până la finalul ediției de astăzi a emisiunii Dialog intercultural, povestim despre programul internațional „Junior Cultural Ambassadors”, desfășurat la Beijing, China.

Evenimentul a fost organizat de prestigioasa China Soong Ching Ling Foundation, una dintre cele mai respectate fundații din China, cu statut semi-guvernamental, creată în memoria fostei Prime Doamne Soong Ching Ling, soția lui Sun Yat-sen, părintele fondator al Chinei moderne.

Fundația promovează: educația; schimburile internaționale; prietenia și pacea globală; dezvoltarea tinerilor.

În contextul celor precizate, ne oferă o introducere doamna profesor de limba chineză Maria Lacqua de la Școala Primară EuroEd din Iași.

În cele ce urmează, stăm de vorbă cu Rareș Matei Grădinaru, cel care până în clasa a IV-a a învățat la Școala Primară EuroEd, evident că, aici, a învățat și limba chineză; pasiunea pentru cultura chineză i-a adus participarea în calitate de Ambasador Cultural Internațional al României în China.

Rareș Matei ne povestește despre experiența pe care a avut-o în China, încântat fiind de istoria și măreția orașelor chinezești; aflăm amănunte concrete și despre tema concursului din Beijing, plăcut impresionat fiind de stilul cum mănâncă chinezii. Rareș Matei Grădinaru ne povestește despre pregătirea în ceea ce privește participarea la acest important concurs, aflând detalii concrete și despre câteva obiective culturale din Beijing și nu numai pe care le-a vizitat și, evident, a rămas plăcut impresionat.

Interviul integral cu elevul Rareș Matei Grădinaru, îl difuzăm diseară, în emisiunea Dialog Intercultural (vineri, ora 20:30) de pe undele Radio Iași.

Referitor la cele pe care le-am prezentat, închei: „Învăţarea este o comoară care îşi urmează stăpânul pretutindeni”, proverb chinez; „Iubesc să călătoresc printre limbi aşa cum iubesc să călătoresc printre culturi sau oraşe”, Elif Safak, scriitoare şi activitstă turco-britanică.

Stimați prieteni, sunt convins că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, încât nu-mi rămâne decât să vă invit în ziua de vineri, 10 OCTOMBRIE 2025, între 20:30 – 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea: Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN