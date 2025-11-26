Copiii și tinerii noștri își doresc mai mult sprijin emoțional. Alina Epure, doctor în științe medicale, în matinal cu Adina Șuhan

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2025, 10:47


Copiii și tinerii noștri își doresc mai mult sprijin emoțional

Realitatea copiilor și realitatea adulților, două dimensiuni diferite, o concluzie care reiese dintr-un studiu recent.

Despre rezultatele studiului sociologic realizat în România și în Republica Moldova privind starea de bine a 5.000 de elevi cu vârste între 13 și 18 ani, am vorbit în această dimineață pe frecvențele Radio România Iași.

Câteva diferențe de percepție:

-adulții tind să subestimeze oboseala, epuizarea și stresul copiilor.
-elevii trăiesc o realitate diferită, cu presiune mare și resurse reduse de gestionare a stresului.

