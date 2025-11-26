Copiii și tinerii noștri își doresc mai mult sprijin emoțional. Alina Epure, doctor în științe medicale, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2025, 10:47



Realitatea copiilor și realitatea adulților, două dimensiuni diferite, o concluzie care reiese dintr-un studiu recent.

Despre rezultatele studiului sociologic realizat în România și în Republica Moldova privind starea de bine a 5.000 de elevi cu vârste între 13 și 18 ani, am vorbit în această dimineață pe frecvențele Radio România Iași.

Câteva diferențe de percepție:

-adulții tind să subestimeze oboseala, epuizarea și stresul copiilor.

-elevii trăiesc o realitate diferită, cu presiune mare și resurse reduse de gestionare a stresului.

