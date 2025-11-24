Codrii Iașilor și pasiunea pentru fotografia în natură. Fotograful Emil Ionescu cu ”Mihai Diac (lider ”Codrii Iașilor”) la ”Pulsul Zilei” – 24.11.2025.
Codrii Iașilor își revendică bisăptămânal lunea, de la ora 13:25, un binemeritat loc în atenția și conștiința noastră, a ascultătorilor Radio Iași care prețuim pădurea și rolul ei atât de important pentru viață, pentru sănătate, sub genericul ”Trăim mai bine descoperind natura de lângă oraș”.
Publicat de mihaipohoata, 24 noiembrie 2025, 11:49
Cum a izvorât pasiunea pentru fotografia în natură.
Ce înseamnă etica în fotografia de viață sălbatică (wild life).
Care este rolul fotografului în protecția naturii.
Ce reguli sunt recomandate unui fotograf de natură începător.
Sunt subiectele aduse în atenție prin spectrul eforturilor pentru crearea parcului natural Codrii Iașilor care continuă din partea asociației Codrii Iașilor iar detalii avem în cadrul rubricii alocate salvării și protejării Codrilor Iașilor, cu liderul asociației amintite Mihai Diac, într-un dialog despre oportunitățile oferite de pădure unui pasionat fotograf al frumuseților naturii, Emil Ionescu, astăzi, luni, 24 noiembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.
Surse: Mihai Diac, liderul asociației ”Codrii Iașilor”; Emil Ionescu, fotograf de natură sălbatică.