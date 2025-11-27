Cartea – Mi-o lăsat Mămuca zestre, de Rodica Toma – temă a emisiunii Tradiții de joi, 27 noiembrie 2025, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2025, 10:51

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, relatăm de la prezentarea cărții Mi-o lăsat Mămuca zestre, de Rodica Toma, președinte al Cenaclului literar-artistic „Suflet de Poet”, director al Casei Limbii Române „Mihai Eminescu” din Ungheni.

Cartea a fost prezentată în ziua de sâmbătă 15 noiembrie 2025, începând cu ora 12, în incinta Bibliotecii Publice „Dimitrie Cantemir” din Ungheni, Republica Moldova.

Prezentarea volumului a fost realizată de către interpreta de muzică tradițională Maria Stoianov din Chișinău, cea care a semnat prefața volumului, prefață intitulată Comoara sufletului prin prisma poeziei.

Pe doamna Maria Stoianov, în contextul lansării cărții Mi-o lăsat Mămuca zestre o invităm la dialog, cea care ne creionează o imagine a volumului, dar ne vorbește și despre dragostea domniei sale pentru cultura populară românească.

În deschiderea emisiunii, difuzăm un dialog cu autoarea, cea care ne spune povestea volumului de față, cu accent pe subiectele surprinse în poemele sale.

Doamna Larisa Zugravu, profesor de limba și literatura română, un alt invitat al emisiunii noastre, își exprimă o părere despre scrisul Rodicăi Toma, scriitură în care este reflectată dragostea pentru tradițiile neamului românesc.

La aceeași manifestare am mai realizat alte două interviuri cu Alexandru Galiț, coordonator artistic al Ansamblului Folcloric „Răzeșii” de la Palatul de Cultură din Ungheni și Natalia Ghermanschi, coordonator artistic al Grupului Folcoric „Datina” din Petrești, Ungheni, interpretă de muzică tradițională, dialoguri în care este reflectată dragostea pentru mărcile identitare ale zonei în care facem popas, mărci identitare reflectate și în versurile din volumul Mi-o lăsat Mămuca zestre, de Rodica Toma.

În speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am menționat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 27 NOIEMBRIE 2025), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea Tradiții, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gad_campaignid=20406884619&gbraid=0AAAAADoA_6RtZiwxSi8HP0kUcSw_pw4ki&gclid=EAIaIQobChMIkK_3xIWRjQMVVKSDBx07kwPUEAAYASAAEgKFhfD_BwE

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Rodica TOMA (Facebook)