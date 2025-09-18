Cartea – Dialog și didascalie în opera lui Caragiale, de Gheorghe Nicolaescu, lansată la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 septembrie 2025, 08:00

În ziua de sâmbătă, 13 septembrie 2025, la Iași, începând cu ora 11, în incinta Cercului Militar din Dealul Copoului, a fost lansată cartea Dialog și didascalie în opera lui Caragiale, carte semnată de către generalul Gheorghe Nicolaescu.

Volumul a văzut lumina tiparului, anul acesta, la Editura CREATOR din Brașov. Prefața cărții se intitulează Avertizorul de imbecilitate și este semnată de către Tudor Păcuraru.

Volumul a fost prezentat de către Diana Vrabie, Ioan Alexandru Tofan, Ioan Răducea și Grigore Radoslovescu, președinte al Uniuniii Ziariștilor Profesioniști din România, Filiala Iași.

Înaintea deschiderii manifestării, am invitat la dialog pe Gheorghe Nicolaescu, cel care ne spune povestea cărții pe care a scris-o; Gheorghe Nicolaescu ne spune și cui se adresează volumul de față, pentru ca imediat să ne vorbească și despre geniul lui Caragiale.

Cu prilejul lansării de zilele trecute de la Iași, am invitat la dialog și pe profesorul universitar, specialist în Filozofie, Ioan Alexandru Tofan de la Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice (Departamentul de Filosofie) din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

Profesorul Ioan Alexandru Tofan ne spune despre Dialog și didascalie în opera lui Caragiale că „este o carte curajoasă”, iar personajul principal din opera lui Caragiale, temă reflectată și în paginile cărții de față, este dialogul.

Gheorghe Nicolaescu, după cum ne mai precizează universitarul ieșean, în paginile cărții sale „procedează în mod detectivistic”, fiind astfel „foarte atent la detaliile care dau sens întregului”.



Reamintim că relatăm de la prezentarea cărții Dialog și didascalie în opera lui Caragiale, volum semnat de către generalul Gheorghe Nicolaescu, manifestare desfășurată, la Iași, în ziua de sâmbătă, 13 septembrie 2025, începând cu ora 11, în incinta Cercului Militar.

O altă voce pe care am înregistrat-o cu ocazia manifestării de la Iași, este a domnului profesor Ioan Răducea, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași, cel care despre cartea de față ne spune că „este inovativă”.

Capitolul al IV-lea al volumului – Mesajul ascuns al comediei „Dale Carnavalului”, o altă temă a dialogului.

Ioan Răducea ne mai spune că volumul semnat de către Gheorghe Nicolaescu „este remarcabil și împrospătează apele în zona criticii despre marii noștri clasici”.

Aproape de final, profesorul Ioan Răducea ne răspunde la întrebarea – Cum este perceput Caragiale în paginile volumului de față?

Evenimentul a fost deschis printr-un emoționat recital liric susținut de către artista ieșeană Elena Puravu.

Imediat după recitalul Elenei Puravu atât despre biografia, cât și despre unele subiecte suprinse în paginle volumului (n.n. Dialog și didascalie în opera lui Caragiale) semnat de către Gh. Nicolaescu a vorbit domnul Grigore Radoslovescu, președinte al Uniuniii Ziariștilor Profesioniști din România, Filiala Iași.

Următoarea voce pe care publicul prezent, în număr destul de mare, a putut-o asculta a fost a criticului literar Diana Vrabie, cea care, concret și la obiect, a prezentat cartea semnată de către Gheorghe Nicolaescu.

Referitor la titlul volumului, Diana Vrabie amintește alți filologi (Maria Cătănescu, Sanda Golopenția ș.a.) care s-au ocupat de-a lungul anilor de opera lui I. L. Caragiale.

După toate acestea, criticul literar Diana Vrabie ajunge la concluzia că: „volumul se adresează cititorilor interesați să descopere subtilitățile limbajului și mecanismele comicului la Caragiale”.

Volumul Dialog și didascalie în opera lui Caragiale (Editura CREATOR, Brașov, 2025), de Gheorghe Nicolaescu este dedicat fiicei Raluca Tatiana, soției Daniela și fiului Mircea Marius.

Manifestarea a fost moderată de către scriitorul Liviu Apetroaie.

Evenimentul s-a încheiat printr-un frumos moment artistic, evident, care a ilustrat secvențe din creația lui I. L. Caragiale, susținut de către eleva Teodora Carp (clasa a X-a) de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași.

Referitor la cele prezentate, conchidem prin câteva cuvinte ale autorului cărții a cărei poveste am prezentat-o: La Caragiale rar ai să întâlnești oameni care muncesc. Dacă se întâmplă ca unul să fie lovit de hârnicie…, trebuie să apară de undeva un altul care să-l împiedice să continue. Și cum o face?! Ținându-l de vorbă, bineînțeles. Statul de vorbă nu este totuși o îndeletnicire a eroilor lui Caragiale, mai degrabă o tragere de timp, „o tragere a răsuflării” într-un moment în care se simte nevoia de socializare cu orice preț.

Înregistrările postate le difuzăm în câteva ediții viitoare ale emisiunii Dialog intercultural (vineri, h 20:30), de pe toate frecvențele Radio România Iași (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM).

Ne auzim online – AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

AUDIO și TEXT: Dumitru ȘERBAN

FOTO: Calistrat ROBU