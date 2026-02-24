Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Când vine primăvara? Climatologul Lucian Sfîcă, în matinal cu Adina Șuhan

Când vine primăvara? Climatologul Lucian Sfîcă, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 februarie 2026, 09:53

Omul care aduce vestea
Când vine primăvara?
Cum caracterizează specialiștii iarna 2025 – 2026?
Conferențiar doctor Lucian Sfîcă a fondat pagina de facebook Meteo Moldova unde putem găsi informații, argumentate științific, despre climă și vreme.
Climatologul Lucian Sfîcă, în matinal cu Adina Șuhan:
(Radio Iași/ Adina Șuhan)
