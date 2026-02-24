Când vine primăvara? Climatologul Lucian Sfîcă, în matinal cu Adina Șuhan
Publicat de Gabriela Rotaru, 24 februarie 2026, 09:53
Omul care aduce vestea „Dragobetele sărută fetele!” Românii sărbătoresc dragostea pe 24 februarie! „Logodnicul...
Din anul academic următor, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) va lansa un program de master dedicat inteligenței artificiale...
Care este cea mai mare greșeală pe care o facem în timpul postului? Paștele ortodox se sărbătorește în 2026 pe 12 aprilie. Postul Mare are o...
Invitată a ediției de astăzi a emisiunii Viața Romilor, avem pe doamna Margareta Herțanu, președinte al Asociației Pro Roma din Iași. Astăzi...
Ciprian Andrei Ion este prof univ dr, Decan al Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice de la Universitatea...
La Piatra Neamț, tehnologia, creativitatea și spiritul de echipă transformă orașul într-o adevărată arenă a inovației. În perioada 21-22...
Ministrul Educației din Republica Moldova, Dan Perciun, a prezentat, în emisiunea Starea Educației, câteva direcții ale amplei reforme a...
Două teme majore de dezbatere, la emisiunea „Imperativ” de vineri, 20 februarie, după știrile orei 14,00: participarea președintelui Nicușor...