Avocatul Tudor Florea a lansat cartea „Între da și adio – Ghidul divorțului românesc”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2025, 10:18

Avocatul sucevean Tudor Florea a lansat „Între da și adio – Ghidul divorțului românesc”, prima carte din țară care explică pe înțelesul tuturor ce presupune un proces de divorț.

Autorul își propune ca ghidul să fie un sprijin sincer, empatic și curajos pentru cei care trec printr-un divorț.

Tudor Florea în direct la Radio România Iași:

