Aurora Șarig și Eduard Iacob, de Ziua Națională, la Radio România Iași!

Publicat de Andreea Drilea, 1 decembrie 2025, 09:46

Ediția specială a emisiunii „Bună dimineața” i-a avut corespondenți și pe tinerii de la Incubator Radio Romania Iasi, Aurora Șarig și pe Eduard Iacob.

Aurora Șarig: „Îi urez României să fie puternică, să ne dea voie să râdem mult, să învățăm mult și să avem parte de experiențe frumoase împreună. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români, ascultători de pretutindeni!”

Eduard Iacob: „Astăzi cinstim România noastră, cu tot ce are ea mai frumos și mai prețios. Haideți să privim cu recunoștință spre trecut, să celebrăm viitorul și să fim mândri că suntem români. La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”

Incubator Radio România Iași – „Aici creștem oameni de radio”!