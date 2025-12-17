Ascultă Radio România Iași Live
Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 17 decembrie 2025, 08:50

Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan.

Pe 22 decembrie, de la ora 20:00, Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava va găzdui Concertul lunii decembrie: „Regalul Vienez 2025”.

Pe scenă vor urca instrumentiști din două orchestre renumite din Europa, printre care Orchestra di Teatro d’Opera Italiana și Bogdan Costache, dirijor și violonist cu renume internațional, alături de o orchestră de excepție.

Biletele sunt deja disponibile online, iar locurile sunt limitate.

Incubator Radio România Iași – „Aici creștem oameni de radio”!

Emisiuni marți, 16 decembrie 2025, 09:57

Omul care aduce vestea: „Eu, în lumea viselor și a culorilor”, expoziție la Palatul Copiilor Iași. Profesorul Dana Ungureanu, în...

Emisiuni luni, 15 decembrie 2025, 18:03

Terapia Bowen este o tehnică terapeutică ce a câștigat popularitate în ultimii ani și despre care studiile arată că este benefică pentru o...

Emisiuni luni, 15 decembrie 2025, 17:56

Cinci actori, Ovidiu Ivan, Theodor Ivan, Alexandru Petrila, George Gușuleac și Petre Sapojnic, dau o nouă șansă improvizației la Iași. Trupa...

Emisiuni luni, 15 decembrie 2025, 12:53

Dacă matematica vi s-a părut vreodată complicată, rigidă sau greu de îmblânzit, există cineva pe rețelele sociale care v-ar putea face să...

Emisiuni luni, 15 decembrie 2025, 09:25

În ziua de vineri, 28 noiembrie 2025, la Iași, începând cu ora 16, în sala „Benjamin Fondane”, Institutul Francez, din incinta Palatului...

Emisiuni luni, 15 decembrie 2025, 09:00

Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan: Marți, 16 decembrie 2025, de la ora 19:00, va avea loc spectacolul...

Emisiuni duminică, 14 decembrie 2025, 13:23

După  foarte mulți ani de absență, una dintre cele mai bune voci feminine din România, Maria Nagy, revine în atenția publicului cu o piesă...

Emisiuni duminică, 14 decembrie 2025, 13:02

Cu doar căteva zile înainte de Crăciun, mai exact pe 20 decembrie, începănd cu ora 16.00, showroom-ul Madras se transformă într-un loc de...

