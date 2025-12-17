Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 17 decembrie 2025, 08:50

Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan.

Pe 22 decembrie, de la ora 20:00, Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava va găzdui Concertul lunii decembrie: „Regalul Vienez 2025”.

Pe scenă vor urca instrumentiști din două orchestre renumite din Europa, printre care Orchestra di Teatro d’Opera Italiana și Bogdan Costache, dirijor și violonist cu renume internațional, alături de o orchestră de excepție.

Biletele sunt deja disponibile online, iar locurile sunt limitate.

Incubator Radio România Iași – „Aici creștem oameni de radio”!