(AUDIO) Sub privirea și urmele Luceafărului, de Mihai Coțovanu – expoziție de pictură

La Iași, în ziua de duminică, 11 ianuarie 2026, începând cu ora 14, s-a desfășurat vernisajul expoziției Sub privirea și urmele Luceafărului, expoziție semnată de către artistul plastic Mihai Coțovanu. Manifestarea a avut loc în incinta Art Gallery Cotovanu de pe Str. Brândușa, Nr. 72.

Înaintea evenimentului, am invitat la dialog pe criticul de artă Victor Bejan, cel care ne-a conturat o imagine a expoziției, cu accent pe principalele subiecte (portretul lui Mihai Eminescu, natura, Iașul de ieri, Iașul de astăzi, Istoria Românilor, tradițiile străbunilor) surprinse de către artistul plastic Mihai Coțovanu în lucrările sale.



În cele ce urmează, vă invităm să ascultați – din timpul vernisajului  discursul domnului profesor universitar doctor Nicu Gavriluță de la Departamentul de Sociologie, Asistență Socială și Resurse Umane, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Universitarul ieșean ne spune că „putem să-l sărbătorim pe Mihai Eminescu, suntem în ianuarie, nu doar având în atenție zilele importante, nu doar prin întâlniri festive care se consumă într-un registru comun și sunt mediatizate din obligații profesionale, ci putem să-l sărbătorim citindu-i poezia permanent, zi de zi, și, de asemenea, urmărind prezența lui, efectele poeziei și a scrierilor lui Eminescu în artă, în cazul de față în mirabila pictură a lui Mihai Coțovanu”.



În timpul evenimentul am asistat la un recital de pian, vocal suținut de către lector universitar doctor Ina Cristea de la Universitatea de Arte „George Enescu” și Marina Porumb. Imediat după, am invitat pe doamna profesor Ina Cristea la dialog. Pianista Ina Cristea ne vorbește despre sincronia dintre muzică și pictură surprinsă în inimile și sufletele participanților la vernisajul expoziției semnată de către artistul plastic Mihai Coțovanu. Interlocutorul nostru ne oferă amănunte și despre programul artistic prezentat publicului, destul de numeros, în ziua de duminică, 11 ianuarie a.c., la Art Gallery Coțovanu de pe Str. Brândușa, Nr. 72, Iași.



După interviul realizat cu pianista ieșeană Ina Cristea, am invitat la dialog și pe artistul plastic Mihai Coțovanu, cel care ne creionează o imagine a expoziției Sub privirea și urmele Luceafărului. Mihai Coțovanu ne spune și povestea tabloului în care este surprins chipul poetului Mihai Eminescu, tablou în jurul căruia s-a desfășurat manifestarea de zilele trecute. Interlocutorul nostru prin tot ceea ce face este conectat la creația lui Mihai Eminescu, o altă temă a dialogului. Aproape de final, Mihai Coțovanu, pentru fiecare dintre dumneavoastră, are un mesaj cu o încărcătură spirituală aparte.



„Expoziția de pictură Sub privirea și urmele Luceafărului reunește lucrări pictate în perioada studenției și ultimele impresii din octombrie 2025, pentru a evoca timpul petrecut de Mihai Eminescu în spațiul ieșean. Unicitatea timpului s-a așezat prin fiecare tușă, pată care s-au reunit pe pânză, și au prins viață și durată prin peisajele pitorești ale Iașului, pe zidurile coșcovite despre oameni, care au înfăptuit, creat și au lăsat amprente culturale și povești uitate”, ne-a mai precizat despre expoziția de față artistul plastic Mihai Coțovanu.

