(AUDIO) Dezbaterea Zilei: Violența domestică, sub protecție insuficientă: Sistemul încă pune presiunea pe victimă

Publicat de Lucian Bălănuţă, 19 noiembrie 2025, 19:30

Violența domestică rămâne una dintre cele mai grave forme de abuz și lovește profund comunitatea ieșeană. Deși Iașiul dispune de centre specializate, echipe mobile, consiliere și adăposturi, victimele ajung rar să folosească aceste servicii. Multe femei sună la 112, dar ulterior refuză sprijinul din teamă și neîncredere. Dependența economică și emoțională reprezintă încă un zid greu de depășit. Sistemul pune în continuare o mare parte din responsabilitate pe victimă. Femeile sunt nevoite să repete trauma în fața mai multor instituții. Lipsa unei intervenții integrate le obosește și le descurajează. În multe situații, semnalele de alarmă rămân ignorate. Există cazuri în care victimele nu mai ajung să fie salvate. Organizațiile neguvernamentale atrag atenția că rețeaua de protecție trebuie consolidată. Colaborarea între instituții trebuie accelerată și aplicată coerent. Este nevoie de intervenții rapide, ferme și unitare, care să protejeze viața și demnitatea femeilor.

Sunt principalele idei ale emisiunii „Dezbaterea Zilei” de astăzi, moderată de Maria Nedelcu, avându-le ca invitate pe Luminița Munteanu, directorul Direcției de Asistență Socială Iași, și Laura Albu, directorul Centrului de Mediere și Securitate Comunitară.

Emisiunea face parte din proiectul „Femeia de lângă tine”, campanie lansată de Radio România Regional, la inițiativa Radio Oltenia Craiova.