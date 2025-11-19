Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » (AUDIO) Dezbaterea Zilei: Violența domestică, sub protecție insuficientă: Sistemul încă pune presiunea pe victimă

(AUDIO) Dezbaterea Zilei: Violența domestică, sub protecție insuficientă: Sistemul încă pune presiunea pe victimă

(AUDIO) Dezbaterea Zilei: Violența domestică, sub protecție insuficientă: Sistemul încă pune presiunea pe victimă

Publicat de Lucian Bălănuţă, 19 noiembrie 2025, 19:30

Violența domestică rămâne una dintre cele mai grave forme de abuz și lovește profund comunitatea ieșeană. Deși Iașiul dispune de centre specializate, echipe mobile, consiliere și adăposturi, victimele ajung rar să folosească aceste servicii. Multe femei sună la 112, dar ulterior refuză sprijinul din teamă și neîncredere. Dependența economică și emoțională reprezintă încă un zid greu de depășit. Sistemul pune în continuare o mare parte din responsabilitate pe victimă. Femeile sunt nevoite să repete trauma în fața mai multor instituții. Lipsa unei intervenții integrate le obosește și le descurajează. În multe situații, semnalele de alarmă rămân ignorate. Există cazuri în care victimele nu mai ajung să fie salvate. Organizațiile neguvernamentale atrag atenția că rețeaua de protecție trebuie consolidată. Colaborarea între instituții trebuie accelerată și aplicată coerent. Este nevoie de intervenții rapide, ferme și unitare, care să protejeze viața și demnitatea femeilor.

Sunt principalele idei ale emisiunii „Dezbaterea Zilei” de astăzi, moderată de Maria Nedelcu, avându-le ca invitate pe Luminița Munteanu, directorul Direcției de Asistență Socială Iași, și Laura Albu, directorul Centrului de Mediere și Securitate Comunitară.

Emisiunea face parte din proiectul „Femeia de lângă tine”, campanie lansată de Radio România Regional, la inițiativa Radio Oltenia Craiova.

Etichete:
România, în fața violenței domestice! Dezbaterea Zilei cu Maria Nedelcu (19.11.2025)
Emisiuni miercuri, 19 noiembrie 2025, 09:01

România, în fața violenței domestice! Dezbaterea Zilei cu Maria Nedelcu (19.11.2025)

România, în fața violenței domestice! Violența domestică și în special cea împotriva femeilor nu este un simplu conflict de familie, este...

România, în fața violenței domestice! Dezbaterea Zilei cu Maria Nedelcu (19.11.2025)
(AUDIO) Volumul – Doamne, dacă-mi ești prieten – de Spiridon Popescu, lansat la Iași
Emisiuni marți, 18 noiembrie 2025, 12:00

(AUDIO) Volumul – Doamne, dacă-mi ești prieten – de Spiridon Popescu, lansat la Iași

La Iași, nu demult, în Sala „Diotima” din incinta Casei de Cultură „Mihai Ursachi” (Parcul Copou) reprezentanții Editurii Vasiliana 98 au...

(AUDIO) Volumul – Doamne, dacă-mi ești prieten – de Spiridon Popescu, lansat la Iași
#StareaEducației (INTERVIU) „Antrenament județean pentru titularizare”- soluția ISJ Suceava pentru pregătirea viitoarelor cadre didactice și acoperirea lipsei de profesori din zonele defavorizate. Ciprian Anton, inspector general: ”Pot face eu zece simulări județene pentru Evaluarea Națională, dacă nu ai specialiști, degeaba le faci.”
Emisiuni marți, 18 noiembrie 2025, 10:57

#StareaEducației (INTERVIU) „Antrenament județean pentru titularizare”- soluția ISJ Suceava pentru pregătirea viitoarelor cadre didactice și acoperirea lipsei de profesori din zonele defavorizate. Ciprian Anton, inspector general: ”Pot face eu zece simulări județene pentru Evaluarea Națională, dacă nu ai specialiști, degeaba le faci.”

Pregătirea viitoarelor generații de profesori devine o necesitate, în special în contextul schimbărilor legislative și al deficitului de cadre...

#StareaEducației (INTERVIU) „Antrenament județean pentru titularizare”- soluția ISJ Suceava pentru pregătirea viitoarelor cadre didactice și acoperirea lipsei de profesori din zonele defavorizate. Ciprian Anton, inspector general: ”Pot face eu zece simulări județene pentru Evaluarea Națională, dacă nu ai specialiști, degeaba le faci.”
Arta de a forma artiști
Emisiuni marți, 18 noiembrie 2025, 10:29

Arta de a forma artiști

Cum se îmbină rigoarea academică și creativitatea în artele spectacolului? De ce ar trebui artistul să fie un om de cultură? Vom afla...

Arta de a forma artiști
Emisiuni marți, 18 noiembrie 2025, 09:52

Omul care aduce vestea – începe Mișcarea pentru Lectură la Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea Astăzi începe la Iași Mișcarea pentru Lectură. Corina Giurgia, coordonatorul evenimentului, în Bună Dimineața cu Adina...

Omul care aduce vestea – începe Mișcarea pentru Lectură la Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 18 noiembrie 2025, 06:29

Colecția HISTORICA a Editurii „Universității Alexandru Ioan Cuza”, noi apariții editoriale

La Iași, nu demult, în incinta Librăriei „Orest Tafrali” (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Copr A, parter) au fost lansate volumele...

Colecția HISTORICA a Editurii „Universității Alexandru Ioan Cuza”, noi apariții editoriale
Emisiuni luni, 17 noiembrie 2025, 13:55

#StareaEducației (INTERVIU) Radu Szekely, consilier onorific al Ministrului Educației: ”Sistemul de învățământ din România nu este pregătit să piloteze planurile cadru alternative pentru liceu. Nu este pregătit pentru că este un sistem foarte centralizat. De zeci de ani a funcționat fără a da profesorilor sau unităților de învățământ un grad minim de autonomie în decizie, la orice nivel.”  

Ministerul Educației a lansat Programul național pentru pilotarea sistemică a planurilor cadru în învățământul liceal, un demers amplu care...

#StareaEducației (INTERVIU) Radu Szekely, consilier onorific al Ministrului Educației: ”Sistemul de învățământ din România nu este pregătit să piloteze planurile cadru alternative pentru liceu. Nu este pregătit pentru că este un sistem foarte centralizat. De zeci de ani a funcționat fără a da profesorilor sau unităților de învățământ un grad minim de autonomie în decizie, la orice nivel.”  
Emisiuni luni, 17 noiembrie 2025, 09:59

„De la sat” – platforma poveștilor din satele românești. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

„De la sat”, platforma poveștilor din satele românești. Ionuț Teoderașcu, redactor „De la sat”, în matinal cu Adina...

„De la sat” – platforma poveștilor din satele românești. Bună Dimineața cu Adina Șuhan