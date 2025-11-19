„AstroArt” la Bârlad! Arta se intersectează armonios cu astronomia! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Ascultă Radio România Iași Live
„AstroArt” la Bârlad! Arta se intersectează armonios cu astronomia!

De ce? Ne-a spus Ciprian Vîntdevară, Muzeograf la Planetariul şi Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, de la ora 12:00, are loc vernisajul unei expoziții inedite, AstroArt, unde arta se întâlnește cu astronomia, într-un spațiu dedicat culturii: Casa Sturdza, parte a Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad (str. Vasile Pârvan nr. 4).

Expoziția este alcătuită din machete și desene astronomice realizate în ultimii 10 ani în cadrul școlilor de vară „Descoperă Universul!”, proiecte derulate de Secția de Astronomie și Astroclubul „Perseus” din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad.

Școala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici”, Bârlad
Școala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu”, Bârlad

Matei Asaftei – Astroclubul „Perseus” Bârlad
Mihaela Tanasa – bibliotecar, comuna Popricani, Iași / Astroclubul „Phoenix”
Maria Zamfirache– bibliotecar, comuna Ciurea, Iași / Astroclubul „Aquarius”
Coordonator eveniment: muzeograf Ciprian Vîntdevară

