Arta de a forma artiști

Un dialog cu Anca Maria Rusu — profesor emerit al UNAGE Iași, cercetător al istoriei teatrului și promotor al culturii academice ieșene — despre rolul educației artistice și felul în care scena și cuvântul ne modelează ca oameni. Vom descoperi perspectivele unei personalități care a format generații întregi de actori și creatori.

Arta de a forma artiști

Publicat de isoreanu, 18 noiembrie 2025, 10:29

Cum se îmbină rigoarea academică și creativitatea în artele spectacolului? De ce ar trebui artistul să fie un om de cultură? Vom afla răspunsuri la aceste întrebări în dialogul cu Anca Maria Rusu — cercetător al istoriei teatrului, promotor al culturii academice ieșene și profesor emerit al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.

La „Oameni și idei”, marți, după știrile orei 14:00, vă propunem o discuție despre rolul educației artistice și despre felul în care cuvântul și scena ne modelează ca oameni.

Realizator: Ioana Soreanu.

