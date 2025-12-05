Ascultă Radio România Iași Live
Activitatea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România ține pasul cu timpurile complexe. Dan Constantin și Grigore Radoslavescu în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 decembrie 2025, 15:31

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România este cea mai coerentă și mai numeroasă organizație de breaslă din România, care luptă pentru drepturile sociale ale tuturor românilor, ale jurnaliștilor în general și ale membrilor săi în special. Este, de altfel, singura organizație de breaslă cu statut de uniune de creație și utilitate publică.

Dan Constantin, președintele UZPR și Grigore Radoslavescu, președinte Filiala Iași a UZPR, în matinal cu Adina Șuhan.

 

 

 

Emisiuni vineri, 5 decembrie 2025, 08:54

Omul care aduce vestea! Liga Studenților de la Geografie și Geologie – LSGG Iași a dat startul proiectului caritabil „Un Student, O...

Emisiuni vineri, 5 decembrie 2025, 06:37

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural povestim despre arhitectură și influența acesteia asupra noastră....

Emisiuni joi, 4 decembrie 2025, 13:12

Amalia Niță (sportivă legitimată la CSM Constanța) a luat medalia de bronz a categoriei 75 kg iar Andra Crinuța Sebe a urcat pe treapta a doua...

Emisiuni joi, 4 decembrie 2025, 09:50

Omul care aduce vestea! Cauți daruri fabuloase pentru Crăciun? Știm noi unde găsești! Christmas Pop-up Shop la Iași, de Moș Nicolae. Maria...

Emisiuni joi, 4 decembrie 2025, 09:31

Drumurile educației cu ”Veselica”. Cine e Veselica? Am aflat de la Irina Olariu, fondator Teatru Interactiv ”Veselica”, în Bună Dimineața...

Emisiuni miercuri, 3 decembrie 2025, 22:17

Pe fondul negocierilor complexe privind pacea din Ucraina, eurodeputatul Dan Barna, membru al Comisiei pentru afaceri externe din Parlamentul...

Emisiuni miercuri, 3 decembrie 2025, 20:43

În contextul negocierilor privind noul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene (2028-2034), eurodeputata Georgiana Teodorescu,...

Emisiuni miercuri, 3 decembrie 2025, 19:14

Parlamentul, Consiliul și Comisia Europeană negociază elementele definitorii ale noului Cadru Financiar Multianual 2028–2034. Sunt vizate...

