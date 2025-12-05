Activitatea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România ține pasul cu timpurile complexe. Dan Constantin și Grigore Radoslavescu în matinal cu Adina Șuhan
Publicat de Gabriela Rotaru, 5 decembrie 2025, 15:31
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România este cea mai coerentă și mai numeroasă organizație de breaslă din România, care luptă pentru drepturile sociale ale tuturor românilor, ale jurnaliștilor în general și ale membrilor săi în special. Este, de altfel, singura organizație de breaslă cu statut de uniune de creație și utilitate publică.
Dan Constantin, președintele UZPR și Grigore Radoslavescu, președinte Filiala Iași a UZPR, în matinal cu Adina Șuhan.