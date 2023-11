Iași: Concert aniversar „Concertino” – 20 de ani

Concertino Accordion Band e gata să umple fiecare colțișor din încăperea Sala Unirii de la Cinema Victoria cu muzică de acordeon, celebrând alături de iubitorii de muzică, tradiție și valori, sâmbătă, 25 noiembrie, la ora 19:00.

Laureații numeroaselor concursuri internaționale, deținâtorii mai multor distincţii de aur și al titlului de “Campioni mondiali ai acordeonului”, dar și finaliști la “Românii au Talent”, au ajuns la maturitatea artistică de 20 de ani.

“Nu știm când au trecut 20 de ani, dar știm că s-au scurs frumos cu realizări care au crescut odată cu noi! Pe 18 octombrie 2003 veneam să dovedim lumii pasiunea noastră pentru acordeon și tot ce am învățat noi despre muzică. Credem că am reușit! Prin munca, dedicația, nebunia și entuziasmul talentaților care au format în timp CONCERTINO, am consolidat de la an la an un proiect muzical devenit brand recunoscut la nivel internațional!” – Eugene Negruța, fondatorul Concertino Accordion Band.

