(AUDIO) Parcul Copou din Iași va fi restaurat și reabilitat

Parcul Copou din Iași ar urma să intre într-un amplu proces de restaurare și reabilitare. Astăzi, în ședința Consiliului Local a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru actualizarea documentației legată de reamenajare.

Primarul Mihai Chirica: În Grădina Copou se intenționează schimbarea bordurilor de beton cu borduri de granit, schimbare a pavajului de asfalt cu pavaj din dale de piatră naturală lise, nu cuburi lise. Că inițial ați adus în discuție și ați dezinformat că va fi o zonă cum este Ștefan cel Mare – copiii n-o să mai poată alerga, doamnele n-o să mai poată purta tocuri, copiii n-o să mai poată să meargă cu skateboard-ul. Nu este adevărat, nu s-a intenționat niciodată acest lucru. Scrie total altceva în acest proiect de hotărâre, iar – și mai mult decât atât – Grădina Copou este acum în faza de avizare a indicatorilor pentru a începe să facem proiectul tehnic. Mai avem de depășit o etapă.

Grupurile de consilieri locali de la USR și PSD nu au fost de acord cu varianta oferită de municipalitate și au solicitat amânarea proiectului, pentru a fi supus unei dezbateri publice.

De asemenea, cele două grupuri de consilieri locali au solicitat organizarea unor concursuri de arhitectură în vederea punerii în valoare a grădinii Copou.

Consilierul PSD, Bogdan Crucianu: Grupul social-democrat vine strict doar cu o solicitare, și anume aceea de a realiza o dezbatere publică, poate chiar în Parcul Copou, în ideea în care acolo pot veni ieșeni, ca să nu fim siguri că nu vin din alte localități și, bineînțeles, să avem poate chiar, ulterior, și un concurs de soluții, pentru ca în urma acestor dezbateri și concursului de soluții, să se nască cea mai bună idee pentru acest parc, încă o dată – subliniez, dată fiind încărcătura istorică a acestuia.

La rândul său, consilierul USR, Răzvan Timofciuc, a arătat că, în Copou, Iașiul nu are o simplă grădină publică, ci un monument istoric, subliniind necesitatea unei consultări publice pe acest proiect:

Răzvan Timofciuc: Ați venit cu câteva elemente tehnice. Cred că în cadrul unei dezbateri ar fi binevenit să le prezentați, să-și dea cu părerea specialiștii în domeniu și forma finală să fie una care să nu stârnească atât de multe pasiuni, animozități. Luați în calcul propunerea noastră de a scoate de pe ordinea de zi acest proiect, de a organiza câteva dezbateri publice, să venim în Consiliul Local cu o variantă care să fie agreată de către toți consilierii și acceptată de către majoritatea ieșenilor.

