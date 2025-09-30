Ascultă Radio România Iași Live
Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice – 1 octombrie 2025

Publicat de Andreea Drilea, 30 septembrie 2025, 11:51


Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială, organizează marți, 1 octombrie 2025, între orele 10.00 și 16.00, o serie de activități speciale dedicate seniorilor cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.

Evenimentele fac parte din programul anual de manifestări cultural-artistice adresate persoanelor vârstnice și au ca scop celebrarea experienței de viață și a rolului important pe care seniorii îl au în comunitatea ieșeană. Programul va include momente artistice, activități recreative și întâlniri menite să ofere bucurie, socializare și recunoaștere pentru seniorii ieșeni. Participanților li se va asigura și câte o mică surpriză oferită de sponsorii evenimentelor.

Organizatorii evenimentelor sunt Primăria Municipiului Iași, Direcția de Asistență Socială, Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Vovidenia”, Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Sf. Prooroc Zaharia”, Cluburile de pensionari, Căminul de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva”, Căminul de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena”.

Sponsorii manifestărilor sunt Coseli, Cake Expert și Banca Românească.

Program

Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice „Vovidenia” Iași

10.00 – 11.30 – „Trilogia bucuriei: muzică, dans și poezie”, spectacol susținut de grupurile artistice alcătuite din seniorii membri ai centrului:

– Grupul vocal „Noi”;

– Trupa de dans „SeniorIS”;

– Grupul vocal „Zorile”;

– Ana Ștefănică;

– Vasile Corbu;

– Maria Buimagă.

Centrul de Zi Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf.Prooroc Zaharia”

11.00 – 12.00 – „Pași spre bucurie”, spectacol de dans oferit Grupul DiversIS (copii cu dizabilități, sub coordonarea domnului instructor Emilian  Păduraru) urmat de o dezbatere cu tema „Să trăim frumos, zi de zi”, susținută de psihologul Cornelia Gaiță.

Cluburile de Pensionari

  1. Oancea

13.00 – 16.00 – „Armonia Toamnei”, spectacol de muzică, dans și momente umoristice susținute de:

– Corul „Armonia”;

– Grup vocal „Zorile”

– Grup vocal „Lirica”

– Trupa de dans „SeniorIS”;

– Rudorf Valeriu;

– Silvia Aboaice.

  1. Nicolina

12.00 – 14.00 – Recital de acordeon susținut de Ungureanu Ion și program special de karaoke.

  1. Mircea cel Bătrân

13.00 – 17.00 – Activitate recreativă cultural artistică și de socializare.

  1. MUȘATINI

12.00 – 14.30 – Concurs de tenis de masă.

  1. Alexandru cel Bun

10.00 – 14.00 – Concurs de table.

Căminul de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva”

10.00 – 11.30 – „Joc și voie bună”, spectacol de muzică populară din zona Moldovei având ca invitați:

– Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte”, dirijor Dumitru Lucaci;

– Solista Simona Andreea Donos.

11.30 – 12.30 – „Balul Bunicilor”, momente de muzică, dans și voie bună cu participarea beneficiarilor căminului.

Căminul de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena”

10.00 – 11.30 – „La mulți ani, dragi bunici!”, spectacol de magie, muzică, joc și voie bună cu participarea:

– Magicianului Nicolas;

– Solistului Dragoș Mihai Pintilii;

– Solistului Adrian Ursache.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iași

