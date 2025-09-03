UAIC lansează trei specializări noi la admiterea din septembrie

Publicat de Andreea Drilea, 3 septembrie 2025, 06:45

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează, în perioada 5-8 septembrie 2025, o nouă sesiune de înscrieri pentru admiterea la studii de licență și masterat. Candidații au posibilitatea de a se înscrie online, pe platforma eadmitere.uaic.ro, sau prin depunerea dosarului la sediul facultăților și extensiilor UAIC.

La sesiunea de admitere din septembrie, UAIC propune candidaților 3 noi programe de studii la nivel de licență: Management în sport (Facultatea de Educație Fizică și Sport), la care sunt disponibile 10 locuri la buget și 20 de locuri cu taxă, și 2 programe în regim de învățământ dual, la extensia UAIC din Focșani: Economia comerțului, turismului și serviciilor (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor) și Fizică tehnologică (Facultatea de Fizică), fiecare cu câte 25 de locuri la buget. Programele în regim de învățământ dual se vor desfășura în colaborare cu Consiliul Județean Vrancea, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, dar și cu parteneri economici din domeniile de activitate specifice, în cadrul proiectului „Campus profesional integrat, liceal și universitar județul Vrancea”, finanțat prin PNRR. Cele două programe de studii universitare de licență în regim de învățământ dual oferă un echilibru între pregătirea teoretică și experiența practică, asigurând studenților competențe și abilități esențiale, dar și o experiență de lucru reală în cadrul parteneriatelor cu diverse companii de specialitate.

Pentru studiile de licență sunt disponibile, în total, 3647 de locuri. Dintre acestea, 2910 locuri sunt alocate pentru candidații români: 464 locuri la buget și 2446 de locuri cu taxă. Pentru candidații români de pretutindeni, sunt alocate 737 de locuri: 90 de locuri la buget (dintre care 42 de locuri la Extensiile din Bălți și Chișinău) și 647 de locuri cu taxă. Facultatea de Drept nu organizează admitere la studii de licență în septembrie pentru candidații români.

Pentru admiterea la studii de masterat, facultățile din cadrul UAIC vor scoate la concurs 1992 de locuri: 1770 de locuri pentru candidații români (177 de locuri la buget și 1593 de locuri la taxă) și 222 locuri pentru candidații români de pretutindeni: 24 de locuri la buget (dintre care 7 locuri la Extensia din Bălți) și 198 de locuri cu taxă.

UAIC organizează admitere pentru studii universitare de licență și masterat și la extensiile din Focșani, Botoșani și Piatra Neamț, unde sunt disponibile 12 specializări, dar și la extensiile din Bălți și Chișinău, unde candidații români de pretutindeni au la dispoziție 6 programe de studii care au locuri scoase la concurs.

Candidații interesați de înscrierea la studii de licență sau de masterat au la dispoziție și un call center dedicat admiterii, care va funcționa în perioada 4-13 septembrie 2025, în intervalul orar 09.00 – 17.00, de luni până sâmbătă. Call center-ul poate fi apelat la numărul de telefon +40374 536 380.

Mai multe informații privind sesiunea de admitere din septembrie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași sunt publicate pe site-ul admitere.uaic.ro (https://admitere.uaic.ro/).