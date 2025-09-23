Traficant albanez de droguri, prins la Iaşi. La percheziţii au fost găsite două pistoale şi muniţie

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 septembrie 2025, 20:14

Procurorii DIICOT au depistat un albanez şi un român în apropierea Aeroportului Internaţional Iaşi având în autoturismul cu care se deplasau 14 doze de cocaină iar în locuinţele lor au fost descoperite două pistoale, muniţie, dar şi 28 de pietre cu aspect asemănător diamantelor.

DIICOT a anunţat marţi că a reţinut trei bărbaţi, un cetăţean albanez, în vârstă de 44 de ani şi doi cetăţeni români, de 43 şi 44 de ani, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc.

Potrivit unor surse judiciare, albanezul reţinut se numeşte Lek Colaj şi a mai avut probleme cu legea. În anul 2020, el a fost reţinut de procurori, fiind bănuit că a intermediat transportul a 18 kilograme de cocaină din America de Sud spre Europa.

Conform unui comunicat al DIICOT, din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, în perioada 2022 – septembrie 2025, cei trei au deţinut şi comercializat pe raza municipiului Iaşi diferite cantităţi de cocaină, albanezul fiind sursa principală de aprovizionare.

‘Cercetările au evidenţiat că tranzacţiile erau efectuate exclusiv cu persoane considerate de încredere, în locaţii stabilite de către inculpaţi, unul dintre aceştia deplasându-se, în mod frecvent, cu un autoturism folosit şi pentru activităţi de tip ride-sharing. În cursul zilei de ieri, inculpatul de 44 de ani (cetăţean albanez) şi coinculpatul de 43 de ani au fost prinşi în flagrant, în apropierea Aeroportului Internaţional Iaşi, având în autoturismul cu care se deplasau 14 doze de cocaină, destinate comercializării. Din actele de urmărire penală a rezultat că drogurile au fost date de către inculpatul în vârstă de 44 de ani, cetăţean albanez, coinculpatului în vârstă de 43 de ani, pentru a le valorifica în perioada în care primul nu se afla în România’, precizează DIICOT.

Cu ocazia percheziţiilor efectuate la locuinţa traficanţilor au fost găsite şi ridicate aproximativ 800 grame cocaină (un calup şi 128 doze porţionate în cantităţi de circa 1 gram, 5 grame, 10 grame, 30 şi 100 grame), 6 cântare de mare precizie, sumele de 158.200 euro, 539.650 lei, 1.200 dolari şi 590 lire, un pistol de calibrul 9 mm încărcat cu 3 cartuşe, un pistol de calibrul 7,65 mm încărcat cu 8 cartuşe, alte 88 elemente de muniţie cu diferite calibre, 28 de pietre cu aspect asemănător diamantelor (în curs de expertizare), două ceasuri de lux, mai multe monede de colecţie şi obiecte metalice (argintii şi aurii), unităţi de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă.

Cei trei vor fi duşi la Tribunalul Iaşi cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. (Agerpres/ FOTO arhivă/ rra)