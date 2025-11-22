Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Suceava: Şofer de ride-sharing – înjunghiat de un client adolescent în urma unui conflict pentru 2 lei

Suceava: Şofer de ride-sharing – înjunghiat de un client adolescent în urma unui conflict pentru 2 lei

Suceava: Şofer de ride-sharing – înjunghiat de un client adolescent în urma unui conflict pentru 2 lei

Publicat de Andreea Drilea, 22 noiembrie 2025, 08:53

Şoferul unei maşini de tip ride-sharing a fost înjunghiat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de un client, în vârstă de 17 ani, în urma unor discuţii divergente legate de preţul unei curse, diferenţa în cauză fiind de doar 2 lei, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava.

Potrivit acestora, incidentul a avut loc în cartierul George Enescu din municipiul Suceava, iar victima a fost preluată de ambulanţă şi transportată la spital.

‘Echipajul deplasat operativ la faţa locului a constatat faptul că un tânăr de 17 ani din comuna Dumbrăveni, în calitate de client al unui transport cu un vehicul de tip ride-sharing, a avut o altercaţie cu şoferul autoturismului, un bărbat de 21 de ani, din comuna Păltinoasa. Conflictul ar fi pornit de la preţul cursei care era de 9 lei, iar tânărul de 17 ani a oferit doar 7 lei. În dinamica agresiunii, tânărul de 17 ani a aplicat lovituri cu un obiect ascuţit înţepător şoferului de 21 ani, provocându-i plăgi in zona braţului şi unui picior’, au precizat oficialii IPJ Suceava.

Agresorul a fost indisponibilizat de poliţişti şi dus la audieri. AGERPRES

Etichete:
Un nou focar de porcină africană a fost confirmat în judeţul Botoşani
Regional vineri, 21 noiembrie 2025, 10:19

Un nou focar de porcină africană a fost confirmat în judeţul Botoşani

Un nou focar de porcină africană a fost confirmat în judeţul Botoşani, pe raza comunelor Hăneşti şi Vlăsineşti. Autorităţile locale au...

Un nou focar de porcină africană a fost confirmat în judeţul Botoşani
Demisie în lanț la Spitalul „Sfânta Maria”: conduceri schimbate, probleme nerezolvate
Regional vineri, 21 noiembrie 2025, 06:35

Demisie în lanț la Spitalul „Sfânta Maria”: conduceri schimbate, probleme nerezolvate

Instabilitatea continuă la vârful Spitalului pentru Copii ‘Sfânta Maria’ din Iaşi! Managerul interimar, Veronica Leonte, a demisionat...

Demisie în lanț la Spitalul „Sfânta Maria”: conduceri schimbate, probleme nerezolvate
(AUDIO) Studenți de la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, mentori pentru elevi din medii vulnerabile
Regional joi, 20 noiembrie 2025, 10:55

(AUDIO) Studenți de la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, mentori pentru elevi din medii vulnerabile

La Iași, Fundația Bethany derulează un proiect dedicat sprijinirii elevilor proveniți din medii vulnerabile, în care studenți ai...

(AUDIO) Studenți de la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, mentori pentru elevi din medii vulnerabile
(AUDIO) Noi depășiri ale poluării cu PM10 în Iași
Regional joi, 20 noiembrie 2025, 10:29

(AUDIO) Noi depășiri ale poluării cu PM10 în Iași

Calitatea aerului în municipiul Iași a înregistrat noi depășiri ale concentrațiilor de particule PM10, poluanți care afectează sănătatea...

(AUDIO) Noi depășiri ale poluării cu PM10 în Iași
Regional joi, 20 noiembrie 2025, 09:45

Mii de lumini și zeci de brazi: Iașul deschide sezonul de Sărbători

Ziua Națională a României, luni, 1 decembrie 2025, va fi marcată la laşi printr-o serie de manifestări oficiale de tradiţie, dar şi prin...

Mii de lumini și zeci de brazi: Iașul deschide sezonul de Sărbători
Regional joi, 20 noiembrie 2025, 09:36

Gală specială la Opera ieşeană; spectatorii pot vedea un concert care va avea loc şi la Viena

După premiera naţională ‘Spartacus’, de Aram Haciaturian, Opera Naţională Română din Iaşi aduce în atenţia publicului o gală...

Gală specială la Opera ieşeană; spectatorii pot vedea un concert care va avea loc şi la Viena
Regional miercuri, 19 noiembrie 2025, 14:53

(AUDIO) 59 de profesori pensionari țin ore în școlile din județul Iași. Numărul acestora este mic, raportat la totalul cadrelor didactice din județ, susține purtătorul de cuvânt al ISJ, Antonina Bliorț

În județul Iași predau, în acest an școlar, 59 de profesori pensionari, a declarat, pentru postul nostru de radio,  purtătorul de cuvânt al...

(AUDIO) 59 de profesori pensionari țin ore în școlile din județul Iași. Numărul acestora este mic, raportat la totalul cadrelor didactice din județ, susține purtătorul de cuvânt al ISJ, Antonina Bliorț
Regional miercuri, 19 noiembrie 2025, 11:02

(AUDIO) Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași cere suplimentarea fondului de burse, redus cu peste 40%

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași solicită o suplimentare a fondului de burse, insuficient finanțat de către Minister....

(AUDIO) Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași cere suplimentarea fondului de burse, redus cu peste 40%