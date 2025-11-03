„Ora de Istorie” – platforma gratuită care transformă lecțiile de istorie pentru elevii din Iași

Publicat de Lucian Bălănuţă, 3 noiembrie 2025, 14:38

Istoria nu trebuie să fie doar despre date și evenimente memorate, ci despre povești, oameni și lecții care ne inspiră. Cu această viziune s-a născut proiectul „Ora de Istorie”, o platformă online dedicată elevilor și profesorilor din întreaga țară. Lansată în 2021, platforma oradeistorie.ro a devenit rapid una dintre cele mai apreciate resurse educaționale gratuit disponibile în România.

Pe site, istoria prinde viață într-un mod accesibil și interactiv, cu materiale adaptate tuturor nivelurilor de învățământ – de la clasele primare, până la liceu și pregătirea pentru examenul de Bacalaureat.

Un spațiu digital unde istoria devine prietenoasă și ușor de înțeles

Platforma adună într-un singur loc tot ce au nevoie elevii și profesorii: teste, fișe de lucru, planificări, dicționar istoric, materiale multimedia, prezentări video și chestionare interactive.

Toate resursele sunt 100% gratuite, astfel încât procesul de predare și învățare să fie mai atractiv, mai vizual și mai ușor de urmărit. „Ora de Istorie” nu este doar un site, ci o comunitate activă de profesori, elevi și pasionați de istorie care cred în educația liberă și accesibilă tuturor.

Impact semnificativ și în județul Iași

De la lansare, platforma a fost accesată de peste 2 milioane de persoane din România, iar anual peste 600.000 de vizitatori unici folosesc resursele gratuite pentru studiu și predare.

În județul Iași, aproximativ 28.000 de persoane au folosit platforma, semn că elevii și profesorii din nord-estul țării apreciază oportunitatea de a învăța istoria într-un mod modern și interactiv.

Comunitatea online a proiectului include aproape 100.000 de urmăritori pe rețelele sociale, iar peste 7.000 de abonați primesc periodic newsletter-ul cu resurse educaționale gratuite.

Asociația „Ora de Istorie” – sprijin pentru educația gratuită

Pentru a susține dezvoltarea continuă a platformei, a fost înființată Asociația „Ora de Istorie”, o organizație non-profit care promovează educația digitală gratuită și respectul pentru valorile culturale și istorice.

Echipa asociației dezvoltă constant noi proiecte și direcții educaționale, printre care:

integrarea de modele 3D și materiale multimedia în lecții;

în lecții; lansarea unui forum interactiv pentru elevi și profesori;

pentru elevi și profesori; implementarea unui asistent educațional bazat pe inteligență artificială ;

; adaptarea platformei pentru elevii cu dizabilități, inclusiv nevăzători;

organizarea de ateliere, excursii și lecții deschise în locuri istorice importante din România.

Susținere prin comunitate și implicare locală

Succesul „Ora de Istorie” depinde de sprijinul celor care cred în educația liberă și gratuită. Asociația invită companiile, instituțiile și persoanele fizice să contribuie prin:

donații sau granturi ;

; parteneriate educaționale pe termen lung;

resurse materiale, precum cărți și materiale didactice, distribuite elevilor.

Partenerii beneficiază de promovare pe site, pe rețelele sociale și în cadrul evenimentelor educaționale, devenind parte dintr-o inițiativă națională de educație gratuită.

Profesorii din Iași, invitați să se implice

Profesorii de istorie din județ sunt încurajați să contribuie activ la dezvoltarea platformei prin încărcarea propriilor materiale didactice, care vor fi disponibile gratuit elevilor și colegilor din întreaga țară.

Materialele pot fi transmise ușor, direct pe site:

👉 https://oradeistorie.ro/incarca-un-material-didactic/

O resursă gratuită, cu impact real

„Ora de Istorie” nu este doar o platformă digitală – este un proiect de suflet, dedicat generațiilor de azi. Prin resurse moderne, clare și interactive, platforma transformă fiecare lecție într-o călătorie fascinantă prin istorie, care inspiră și formează elevii, ajutându-i să înțeleagă trecutul și să-l aprecieze ca parte din identitatea lor.