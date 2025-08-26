Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Neamţ: Bărbat rănit după ce un mal de pământ s-a surpat peste el, la Tazlău

Neamţ: Bărbat rănit după ce un mal de pământ s-a surpat peste el, la Tazlău

Neamţ: Bărbat rănit după ce un mal de pământ s-a surpat peste el, la Tazlău

Publicat de Andreea Drilea, 26 august 2025, 12:48

Un bărbat în vârstă de 28 de ani a fost rănit după ce un mal de pământ s-a surpat peste el în localitatea Tazlău, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Potrivit sursei citate, bărbatul, angajat al unei societăţi comerciale, efectua săpături în momentul în care a fost surprins de surparea malului de pământ.

Victima a fost preluată de un echipaj de la ambulanţă şi transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe Piatra-Neamţ.

Cazul a intrat în atenţia inspectorilor de muncă, iar poliţiştii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Magistraţii Curţii de Apel Iaşi întrerup activitatea pe termen nelimitat
Regional marți, 26 august 2025, 14:45

Magistraţii Curţii de Apel Iaşi întrerup activitatea pe termen nelimitat

Magistraţii Curţii de Apel Iaşi au decis ca, începând de miercuri, să întrerupă activitatea pe termen nelimitat, ei solicitând puterii...

Magistraţii Curţii de Apel Iaşi întrerup activitatea pe termen nelimitat
Iaşi: Consilierii locali trebuie să decidă dacă două grădiniţe cu risc seismic vor fi demolate şi reconstruite
Regional marți, 26 august 2025, 14:42

Iaşi: Consilierii locali trebuie să decidă dacă două grădiniţe cu risc seismic vor fi demolate şi reconstruite

Consilierii locali din Iaşi trebuie să decidă, în şedinţa ordinară de vineri, dacă două grădiniţe cu risc seismic vor fi demolate şi...

Iaşi: Consilierii locali trebuie să decidă dacă două grădiniţe cu risc seismic vor fi demolate şi reconstruite
Casa de Cultură „Mihai Ursachi” Iași: O nouă ediţie a Festivalului ”Serile teiului”
Regional marți, 26 august 2025, 13:30

Casa de Cultură „Mihai Ursachi” Iași: O nouă ediţie a Festivalului ”Serile teiului”

Primăria municipiului Iaşi, prin Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi, vă invită să participaţi la ediţia a IV-a a...

Casa de Cultură „Mihai Ursachi” Iași: O nouă ediţie a Festivalului ”Serile teiului”
SUCEAVA: Primele pedepse pentru intermediarii șpăgilor în dosarul permiselor
Regional marți, 26 august 2025, 10:57

SUCEAVA: Primele pedepse pentru intermediarii șpăgilor în dosarul permiselor

Curtea de Apel Suceava a dat primele condamnări în dosarul care vizează așa-numita „fabrică de permise” de la Serviciul Permise și...

SUCEAVA: Primele pedepse pentru intermediarii șpăgilor în dosarul permiselor
Regional marți, 26 august 2025, 07:39

(AUDIO/FOTO) Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, Marele Trofeu la competiția internațională „Chorus Inside” din Croația

Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a obținut Marele Trofeu la competiția internațională „Chorus Inside”, eveniment muzical care...

(AUDIO/FOTO) Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, Marele Trofeu la competiția internațională „Chorus Inside” din Croația
Regional luni, 25 august 2025, 18:30

(UPDATE) Un cablu electric defect este cauza incendiului izbucnit, astăzi, la o clădire din municipiul Iași

UPDATE – Un cablu electric defect, neizolat corespunzător, este cauza incendiului izbucnit, astăzi, la o locuință situată pe strada Arcu,...

(UPDATE) Un cablu electric defect este cauza incendiului izbucnit, astăzi, la o clădire din municipiul Iași
Regional luni, 25 august 2025, 16:21

Iași: Primarul Mihai Chirica, suspect în dosarul ”Pensionarilor”

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, se numără printre suspecții din dosarul „Pensionarilor” instrumentat de Direcția Națională...

Iași: Primarul Mihai Chirica, suspect în dosarul ”Pensionarilor”
Regional luni, 25 august 2025, 16:20

Iaşi: Trei persoane, rănite într-un accident rutier produs pe DN 28, în localitatea Strunga

Trei persoane au fost transportate, luni, la spital în urma unui accident rutier produs pe DN 28, pe raza localităţii Strunga, informează...

Iaşi: Trei persoane, rănite într-un accident rutier produs pe DN 28, în localitatea Strunga