Neamţ: Bărbat rănit după ce un mal de pământ s-a surpat peste el, la Tazlău

Publicat de Andreea Drilea, 26 august 2025, 12:48

Un bărbat în vârstă de 28 de ani a fost rănit după ce un mal de pământ s-a surpat peste el în localitatea Tazlău, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Potrivit sursei citate, bărbatul, angajat al unei societăţi comerciale, efectua săpături în momentul în care a fost surprins de surparea malului de pământ.

Victima a fost preluată de un echipaj de la ambulanţă şi transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe Piatra-Neamţ.

Cazul a intrat în atenţia inspectorilor de muncă, iar poliţiştii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro