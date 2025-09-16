Ascultă Radio România Iași Live
Ministrul Educației anunță schimbări la evaluările naționale pentru clasele II, IV și VI

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 septembrie 2025, 12:43

Evaluările naționale pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi modificate, a anunțat ministrul Educației, Daniel David.

Noile testări vor include itemi similari celor din  testările internaționale PISA, după cum a declarat Daniel David în emisiunea Starea Educației, de la Radio Iași.

Daniel David: Vor începe să aibă și itemi care se referă, nu doar la testarea competențelor, ci și la testarea utilizării competențelor din viața cotidiană, astfel încât, deja din clasa a II-a, a IV-a și a VI-a, copiii să învețe că școala îi ajută să descopere lucruri utile în viața lor.  Deja, metodologia este pusă în dezbatere publică, următoarele testări vor fi în această logică, dar schimbările nu sunt majore, rămâne ce a fost înainte, doar că vom avea și câțiva itemi în logica PISA, adică, utilizarea competențelor în viața de zi cu zi, nu doar testarea prezenței acestor competențe, așa cum au fost ele formate prin programe.

Va fi emis un ordin de ministru care va reglementa schimbările privind evaluările naționale pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a cel mai târziu săptămâna viitoare, a mai declarat Daniel David. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO gov.ro)

