Prima pagină » Știri » Regional » Ministerul Sănătăţii începe procesul de reclasificare a spitalelor publice

Ministerul Sănătăţii începe procesul de reclasificare a spitalelor publice

Publicat de Andreea Drilea, 24 ianuarie 2026, 09:21

Ministerul Sănătăţii începe procesul de reclasificare a spitalelor publice, un proiect în acest sens fiind lansat în dezbatere publică.

Ministrul de resort Alexandru Rogobete a argumentat că o astfel de reorganizare era necesară pentru că, în prezent, tarifele sunt diferite şi inechitabile pentru serviciile medicale, regulile sunt neclare, iar clasificarea actuală nu mai reflectă realitatea din teren.

Ministrul sănătăţii a anunţat că în prima categorie vor intra unităţile medicale considerate strategice. Aceste spitale trebuie să aibă dotări de înaltă performanţă şi să abordeze cazuri complexe. Ministrul a explicat că etapa următoare vizează evaluarea celorlalte spitale, în vederea reîncadrării în categoriile întâi, a doua sau a treia.

Alexandru Rogobete a subliniat că ierarhizarea nu înseamnă servicii medicale mai slabe, ci este un proces administrativ care reflectă complexitatea serviciilor oferite şi nu valoarea profesională a personalului medical.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

