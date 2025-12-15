Juriul UNITER vine să vadă două spectacole la Teatrul Luceafărul

Publicat de Andreea Drilea, 15 decembrie 2025, 10:35

În această săptămână, publicului obișnuit al Teatrului Luceafărul i se vor adăuga trei critici de teatru care compun juriul de nominalizări al UNITER. Oana Borș, Mihai Brezeanu și Iulia Popovici au fost desemnați de Senatul UNITER, asociația de breaslă a omenilor de teatru din România, să vizioneze creații scenice valoroase realizate în anul 2025 în toată țara și să facă nominalizări pentru cele mai râvnite distincții din mediul teatral românesc. Palmaresul numără mai multe categorii care-și propun să răsplătească reușitele estetice autohtone, cu câte cinci nominalizări la fiecare categorie (Cel mai bun spectacol, cea mai bună regie, cea mai bună scenografie, cea mai bună coregrafie, Cea mai bună actriță în rol principal/secundar, Cel mai bun actor în rol principal/secundar etc.). Din acestea, un al doilea juriu va desemna câștigătorii.

Spectacolele din repertoriul Teatrului Luceafărul care au atras acum atenția sunt Ferma animalelor. O fabulă după George Orwell și Cameleonul Cami pleacă în Tibet după cartea cu același titlu a Luminiței Corneanu, ambele au avut premiera în showcase-ul aniversar Teatrul Luceafărul – 75 de ani de existență.

„George Orwell a scris Ferma animalelor, subintitulând-o inițial o fabulă, în urmă cu optzeci de ani, dar subiectul este la fel de actual. Mirajul regimurilor totalitare seduce din nou masele, lideri cu tendințe autocrate sunt aleși în țări democratice. Ce putem face? Așa cum reiese din Ferma animalelor, răspunsul e simplu, dar complicat în același timp: educație.”, precizează regizorul Victor Olăhuț, care a făcut și decupajul dramaturgic. Din echipa de realizatori fac parte Bianca Veșteman (scenografie), George Pop (coregrafie), Marin Grigore (muzică). Distribuția îi include pe Viorel Vârlan (Domnul Jones, Whymper), Alex Iurașcu (Napoleon), Beatrice Volbea, (Snowball), George Cocoș (Squealer), Sebastian Pricop (Boxer), Elena Zmuncilă (Mollie), Claudiu Gălățeanu (Benjamin), Cosmin Rotariu (Câine), Camelia Dilbea (Câine, Reporter, O vacă), Ioana Iordache, Carmen Mihalache (Oi), Ionela Arvinte (Găină).

Cameleonul Cami pleacă în Tibet a fost deja laureat la Festivalul Internațional Puck Cluj Napoca, cu Premiul pentru Performanța Jocului Interactiv. Un one-man show de și cu Alex Iurașcu (elemente decor: Constantin Butoi, grafică și muzică realizate cu ajutorul inteligenței artificiale), spectacolul pleacă de la „premisa de a spune o poveste folosind materiale familiare copiilor: hârtie, carioci, foarfecă, lipici. S-au adăugat pe rând elemente mai complexe: construcții mecanice și pop-up, grafică realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, video proiecție; creativitatea odată pornită materializează o călătorie de mii de kilometri în mai puțin de o oră de spectacol, o experiență teatrală pe alocuri interactivă”, detaliază Alex Iurașcu.

Până acum, Teatrul Luceafărul Iași a figurat în lista de nominalizări UNITER pentru regia lui Bobi Pricop la Pisica verde de Elise Wilk (2016), scriind istorie, întrucât a fost primul teatru pentru copii și tineret care a ajuns în această prețioasă companie de nominalizați.

De asemenea, teatrologul Oltița Cîntec, actualmente managerul Teatrului Luceafărul, a fost nominalizată de patru ori pentru activitatea sa de critic și istoric al teatrului, obținând Premiul „George Banu” pentru Critică și Istorie Teatrală în 2024.