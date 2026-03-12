Inteligența Artificială și tehnologiile ultra-performante- soluții pentru o agricultură productivă în contextul instabilității geopolitice



Inteligența Artificială și tehnologiile ultra-performante sunt soluțiile pentru o agricultură productivă în contextul actual de instabilitate geopolitică.

Este concluzia unui atelier de dezvoltare antreprenorială găzduit astăzi de Universitatea de Științe ale Vieții din Iași.

Rectorul instituției, Gerard Jităreanu, a subliniat că integrarea inteligenței artificiale în procesele agricole reprezintă cea mai mare provocare a anilor următori.

În acest sens, parteneriatul cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” a generat deja trei proiecte europene axate pe digitalizarea fermelor și învățământul dual, prorectorul Prorectorul Universității Tehnice ” Gheorghe Asachi” din Iași – Ciprian Comșa:

Prezent la eveniment, Claudiu Mitrea, expert în cadrul Agenției de Dezvoltare Nord – Est, a anunțat că există finanțări europene disponibile special pentru înființarea de clustere inovative în domeniu.

Totodată, participanții au punctat o necesitate strategică pentru țara noastră: reluarea fabricării de utilaje agricole performante direct în România.

Evenimentul marchează o colaborare academică solidă pentru adaptarea sectorului agricol românesc la standardele tehnologice internaționale.

Declarații consemnate de Constantin Mihai.

(Sursa Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro/arhiva)