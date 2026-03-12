Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Inteligența Artificială și tehnologiile ultra-performante- soluții pentru o agricultură productivă în contextul instabilității geopolitice

Inteligența Artificială și tehnologiile ultra-performante- soluții pentru o agricultură productivă în contextul instabilității geopolitice

Inteligența Artificială și tehnologiile ultra-performante- soluții pentru o agricultură productivă în contextul instabilității geopolitice
12 martie 2026, 15:33


Inteligența Artificială și tehnologiile ultra-performante sunt soluțiile pentru o agricultură productivă în contextul actual de instabilitate geopolitică.

Este concluzia unui atelier de dezvoltare antreprenorială găzduit astăzi de Universitatea de Științe ale Vieții din Iași.

Rectorul instituției, Gerard Jităreanu, a subliniat că integrarea inteligenței artificiale în procesele agricole reprezintă cea mai mare provocare a anilor următori.

În acest sens, parteneriatul cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” a generat deja trei proiecte europene axate pe digitalizarea fermelor și învățământul dual, prorectorul Prorectorul Universității Tehnice ” Gheorghe Asachi” din Iași – Ciprian Comșa:

 Prezent la eveniment, Claudiu Mitrea, expert în cadrul Agenției de Dezvoltare Nord – Est, a anunțat că există finanțări europene disponibile special pentru înființarea de clustere inovative în domeniu.

Totodată, participanții au punctat o necesitate strategică pentru țara noastră: reluarea fabricării de utilaje agricole performante direct în România.

Evenimentul marchează o colaborare academică solidă pentru adaptarea sectorului agricol românesc la standardele tehnologice internaționale.

Declarații consemnate de Constantin Mihai.

 

(Sursa Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro/arhiva)

Etichete:
(AUDIO) Protest la Curtea de Apel Iași față de propunerile pentru conducerea marilor parchete
Regional joi, 12 martie 2026, 11:53

(AUDIO) Protest la Curtea de Apel Iași față de propunerile pentru conducerea marilor parchete

Protest, astăzi, în fața Curții de Apel Iași, față de propunerile Ministerului Justiției pentru conducerea marilor parchete din țară!...

(AUDIO) Protest la Curtea de Apel Iași față de propunerile pentru conducerea marilor parchete
Ai curajul să râzi de ce ți-e frică? Spectacolul anului, DOAMNELE DE LA RADIO, ajunge la Iași pe 29 martie
Regional joi, 12 martie 2026, 11:20

Ai curajul să râzi de ce ți-e frică? Spectacolul anului, DOAMNELE DE LA RADIO, ajunge la Iași pe 29 martie

Ai curajul să râzi de ce ți-e frică? Spectacolul anului, DOAMNELE DE LA RADIO, ajunge la Iași pe 29 martie. Se spune că în momentul în care...

Ai curajul să râzi de ce ți-e frică? Spectacolul anului, DOAMNELE DE LA RADIO, ajunge la Iași pe 29 martie
Bacău: Proiectul privind interzicerea ‘păcănelelor’, pus în consultare
Regional joi, 12 martie 2026, 10:00

Bacău: Proiectul privind interzicerea ‘păcănelelor’, pus în consultare

Primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, a anunţat că a pus în consultare proiectul privind interzicea...

Bacău: Proiectul privind interzicerea ‘păcănelelor’, pus în consultare
Șapte organizații civice cer Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași retragerea titlului Doctor Honoris Causa al profesorului Martin Andreas Nowak implicat în dosarele Epstein
Regional joi, 12 martie 2026, 07:03

Șapte organizații civice cer Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași retragerea titlului Doctor Honoris Causa al profesorului Martin Andreas Nowak implicat în dosarele Epstein

Grupul de Inițiativă Civică „În Stradă”, alături de Corupția Ucide, Inițiativa România, Reset, Activism Civic Craiova, Rezistența...

Șapte organizații civice cer Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași retragerea titlului Doctor Honoris Causa al profesorului Martin Andreas Nowak implicat în dosarele Epstein
Regional joi, 12 martie 2026, 06:05

Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași: Concert extraordinar – Nils Kugelmann Trio & Shuteen Erdenebaatar (DE)

Sâmbătă 14 martie, ora 19:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, publicul ieșean este invitat la o...

Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași: Concert extraordinar – Nils Kugelmann Trio & Shuteen Erdenebaatar (DE)
Regional miercuri, 11 martie 2026, 12:10

Iași: Dialog despre credință și valori, la o nouă ediție „Serile Unirii”

Evenimentul „Serile Unirii” continuă la Iași cu o nouă întâlnire dedicată dialogului despre credință, responsabilitate și valorile care...

Iași: Dialog despre credință și valori, la o nouă ediție „Serile Unirii”
Regional miercuri, 11 martie 2026, 12:10

(AUDIO) Opera Națională Română din Iași are o nouă siglă

Conducerea Operei Naționale Române din Iași a prezentat astăzi noua siglă a instituției de cultură. Managerul Andrei Fermeșanu a precizat că...

(AUDIO) Opera Națională Română din Iași are o nouă siglă
Regional miercuri, 11 martie 2026, 10:21

(AUDIO) 16 incendii de vegetație uscată s-au înregistrat în județul Suceava într-o singură zi

Cea mai extinsă suprafață afectată este în satul Iacobești, comuna Grănicești, unde incendiul a cuprins aproximativ 3,5 hectare de teren....

(AUDIO) 16 incendii de vegetație uscată s-au înregistrat în județul Suceava într-o singură zi