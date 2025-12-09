(AUDIO) Botoșani: Peste 50 de companii și specialiști în turism, reuniți la a X-a ediție a Galei „Descoperă Nord-Est”

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 decembrie 2025, 19:32

Peste 50 de companii private din industria HORECA, alimentară și sectorul transporturilor de turism, precum și instituții publice din județele Moldovei, autorități centrale, dar și specialiști în turism din România, Republica Moldova, Ucraina, Italia, Letonia și Grecia, s-au întânit astăzi la a 10 ediție a Galei „Descoperă Nord-Est”, de la Botoșani.

Este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate promovării turismului și patrimoniului cultural din regiune.

Vasile Asandei, director ADR Nord Est, organizatorul manifestării: Regiunea de Nord-Est are multe de oferit în materie de turism. Cred că chiar nu reușim să valorificăm potențialul pe care l-avem. Facem această gală odată pe an. Am considerat că turismul este un domeniu prioritar. Este, de altfel, și unul din domeniile de specializare inteligentă din regiune. Promovăm și dezvoltăm proiecte, încercăm să sprijinim pe cei care sunt implicați în mod direct și sperăm că, într-un viitor apropiat, aș zice, contribuția turismului la bugetul regiunii să crească semnificativ. Pentru asta, trebuie să lucrăm mai aproape unii de alții. Cred că principalul ingredient pe care trebuie să-l dezvoltăm este această colaborare.

În cadrul întânirii, au avut loc dezbateri privind cooperarea transfrontalieră și finanțările europene, elemente esențiale în acest domeniu care poate constitui un motor de dezvoltare a unei regiuni defavorizate, însă cu eforturi comune, după cum a afirmat Laurențiu Viorel Gîdei, secretar de stat în Ministerul Economiei.

Laurențiu Viorel Gîdei: Am discutat cu foarte mulți actori din toată plaja turistică a industriei și lucrurile sunt puține pe care și le doresc. Vor predictibilitate, vor regulamente simple, vor legislație clară, vor susținere, vor promovare, vor lucruri mărunte pe care guvernul este capabil să le facă, pentru că se vor întoarce foarte multe beneficii spre economia reală, spre finanțele publice. Sunt convins că și în această zona a țării Nord-Est, având în vedere că se bucură de natură, de tradiții, de obiceiuri, de gastronomie, de oameni absolut fabuloși, de primitori, de cultură, de atât de multe lucruri astfel încât poate în viitor să atragă și aici. Toate sunt legate când vorbim de turism și infrastructura începe să se dezvolte în zonă și va fi extrem de importantă. Susțin ca taxele pentru turism în anul viitor să nu mai fie modificate,

Tot astăzi, la Botoșani, au avut loc lansarea Rutei Gastronomice Transnaționale România–Republica Moldova și a unui nou proiect de de documentare a Rutei Cultural-Turistice Europene Cucuteni–Trypillia.

Ana Șandra, directorul Oficiului Național al Turismului din Republica Moldova: Ruta transfrontalieră, ruta gastronomică, la care am aderat în 2023, și pe care am dezvoltat-o împreună cu colegii noștri de la ADR Nord-Est, include 30 de destinații din România și 25 de destinații din Republica Moldova. Vrem să punem în valoare patrimoniuul nostru gastronomic, pentru că este unul care păstrează o tradiție seculară și se transmite de la mamă la fiică și ne reprezintă ca națiune și accentuează multe lucruri pe care le avem în comun. Este o rută care va avea mare succes, va fi de mare căutare, plus că am căutat destinațiile în așa fel ca să cuprindă și obiective turistice, obiective naturale, obiective culturale pentru a valorifica zona și pentru a ajuta antreprenorii locali care să își dezvolte afacerea. Pe 1.506 km are această rută,

(Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO facebook.com/adrnordest)